Coup de théâtre ! Finalement Pogba veut rester à Manchester United selon Raiola

L'agent Mino Raiola a confirmé que Pogba avait été en contact avec le Real Madrid, mais voudrait désormais rester à Manchester United.

« Paul veut réussir et être heureux et gagner des trophées et il adorerait le faire avec », a déclaré Raiola au Telegraph. «D'accord, le était très intéressé et Manchester ne l'a pas laissé partir. Nous n'avons pas fait d'histoires à ce sujet et il n'a pas fait d'histoires à ce sujet parce que je travaille en accord avec le joueur. Vous savez que d'autres joueurs peuvent pousser les choses à l'extrême, mais Paul n'aime pas ça. On travaille donc différemment. », a-t-il expliqué.

La fin du feuilleton Pogba ?

« Il y avait un intérêt du Real Madrid, mais ils ne l'ont pas laissé partir, et je suis désolé parce que je pense que Paul étant français, [Zinedine] Zidane aussi, cela aurait pu être important dans l'histoire du football français."

Pogba a fait l'objet de nombreuses critiques tout au long de son séjour à United, mais Raiola reste très élogieux sur son poulain : « Y a-t-il un meilleur milieu de terrain [que Pogba] dans le monde?", a-t-il demandé. « Non! Si vous arrivez à cette conclusion, l'autre conclusion est - si vous vendez Paul Pogba en achèteriez-vous un meilleur? Non! Qui est-il? Mais si vous créez votre identité, vous découvrirez peut-être que Paul est idéal. Si vous voulez, par exemple, jouer avec deux milieux de terrain. Où peut jouer Paul? À plusieurs positions. » Raiola est beaucoup moins louangeur envers les Red Devils...

«Au moins, lorsque Ferguson était là, c'était son équipe - la façon dont ils jouaient était proactive, et les joueurs qui sont venus sont venus avec les mêmes principes de jeu. Moi je dis, faites vous votre propre identité en fonction de ce que vous voulez que votre club soit, puis trouvez les pièces « Lego » pour les imbriquer. Vous avez besoin de cette clarté. Un grand club choisit le système et choisit ensuite les joueurs. »