Premier League - Man Utd est prêt pour les fêtes selon Solskjaer

L'entraîneur des Red Devils s'est montré confiant à l'approche de cette période des fêtes, toujours si particulière en Angleterre.

Le manager de , Ole Gunnar Solskjaer, a assuré que ses joueurs sont prêts pour la période intense de Noël et du Nouvel An. Les Red Devils se sont hissés à la huitième place du classement avant le déplacement de dimanche à et ne sont plus qu'à quatre points de , quatrième.

Cependant, leur équipe devrait être mise à l'épreuve au cours de la prochaine quinzaine en raison du calendrier chargé, qui les verra jouer trois fois au cours de la semaine prochaine et sept fois au cours des 20 prochains jours.C'est un test que Solskjaer attend avec impatience et qu'il pense que son équipe va relever.

"C'est super et je sens que le groupe est prêt pour ça, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Je pense que nous sommes prêts physiquement et mentalement, car nous obtenons des résultats corrects. Et comme les joueurs reviennent, il y a de plus en plus de concurrence pour les places.

"Jouer est la meilleure chose au monde pour les joueurs et c'est ce qu'ils aiment faire et prennent plaisir à faire. Quand vous obtenez des résultats et des performances, vous attendez avec impatience le prochain match. Je pense que nous sommes tous prêts pour une bonne période.

"C'est ce dont ils ont toujours rêvé, de jouer des matches. Je me souviens moi-même quand j'étais en Norvège pensant que j'aimerais être en pour Pâques ou Noël, c'est une tradition fantastique. Donc même si les joueurs sont fatigués, il y a toujours de bons matches à regarder."

Alors que plusieurs joueurs reviennent de blessure, le Norvégien a souligné l'importance d'avoir de la profondeur dans son effectif. "C'est pour cela que nous avons fait une rotation très tôt et donné des minutes aux joueurs. Quand vous avez deux matches le lendemain de Noël et deux jours plus tard, vous pouvez faire des changements. Nous avons Watford avant cela, donc nous avons trois matches en six jours. C'est assez exigeant, mais nous sommes en bonne position."

Enfin, Solskjaer a donné quelques précisions sur l'état de forme de Paul Pogba, mais sans savoir quand le Français pourrait reprendre la compétition. "Il s'entraîne. Il est de retour dans l'équipe, nous allons voir combien de temps il lui faudra pour se sentir prêt à participer à un match. C'est une équipe similaire à celle que nous avons eu ces dernières semaines."

Après Watford ce dimanche, les coéqupiers de Marcus Rashford affronteront successivement , et .