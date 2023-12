Snobé par l'OL, Bruno Génésio trouve un autre point de chute

Alors que les portes d’un retour à l’OL se sont fermées, Bruno Génésio est en passe de rebondir dans un autre club.

Libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais, Bruno Génésio n’a toujours pas repris du travail. Un temps annoncé à l’Olympique Lyonnais, un retour du technicien français chez les Gones n’est plus au programme. Oublié par son ancien club, le chômage de Bruno Génésio tire à sa fin.

Bruno Génésio ciblé puis oublié par l’OL

Le départ de Bruno Génésio de Rennes coïncidait avec l’éviction de Fabio Grosso de l’OL. Le technicien français était alors annoncé avec insistance pour remplacer l’Italien sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Mais depuis, les choses ont bougé du côté du club rhodanien. Les dirigeants lyonnais ont nommé un entraineur intérimaire en la personne de Pierre Sage. Sous la houlette de ce dernier, le club s’est repris et a recommencé par gagner. L’OL reste d’ailleurs sur trois victoires successives en Ligue 1. Désormais 15e au classement, l’OL semble vouloir confier les clés de l’équipe première pour le rester de la saison après l’avoir confirmé à son poste jusqu’à la fin de l’année civile.

Bruno Génésio pisté en Turquie

Bruno Génésio aurait bien pu faire son retour à l’OL. Le président lyonnais, John Textor, révélait même il y a quelques semaines avoir songéà l’entraineur français. Mais l’homme d’affaires américain s’était heurté à l’opposition de son ancien directeur sportif. « C’est moi qui ai pensé à lui. Vincent (Ponsot) n’était pas forcément d’accord par rapport au profil souhaité. Il faut un entraîneur qui s’intègre dans notre projet (Eagle Football), quelqu’un qui s’exprime bien en anglais », confiait John Textor dans les colonnes d’Olympique et Lyonnais. Toutefois, Bruno Génésio ne devrait plus rester longtemps au chômage. Selon les informations révélées par le journaliste Sébastien Denis, le technicien français serait la priorité no1 de Besiktas. A en croire le journaliste de Foot Mercato, les discussions auraient déjà démarré entre le club turc et Bruno Génésio.