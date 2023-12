OL : Textor confirme une piste pour le poste d’entraineur

A 24 heures du match contre l’OM, le président de l’OL, John Textor confirme avoir ciblé un entraineur en particulier.

L’Olympique Lyonnais vit des moments critiques cette saison. Bon dernier de Ligue 1, l’OL (7pts) a dû se séparer de son désormais ex-entraineur, Fabio Grosso, après des échanges entre ce dernier et le président John Textor. Ce dernier justement, a pensé à un entraineur en particulier pour prendre les rênes du club rhodanien.

Grosso et Sage aurait pu travailler ensemble

Nommé intérimaire après le départ de Fabio Grosso, Pierre Sage aurait pu travailler avec l’Italien et l’aider à faire remonter l’OL. Mais l’ancien coach de Frosinone n’a pas voulu d’un nouvel élément dans son staff aux dires du président lyonnais qui reconnait tout de même les qualités de Grosso. « C’est un bon entraîneur, mais ce qu’il voulait mettre en place demandait du temps et on avait besoin de victoires, de points rapidement. Il y a quatre semaines puis encore récemment, j’ai voulu intégrer Pierre Sage dans le staff pour aider Fabio (Grosso). Mais il n’a pas voulu, estimant qu’il avait déjà son équipe », révèle John Textor dans les colonnes d’Olympique et Lyonnais.

Textor annonce le prochain coach de l’OL

Même si son équipe a montré de belles choses face à Lens samedi (défaite 3-2), l’intérim de Pierre Sage ne durera pas longtemps. Et il parait de plus en plus évident que l’ancien directeur du centre de formation ne sera pas confirmé sur le banc de l’OL. En effet, John Textor, lui-même, a pensé à faire revenir Bruno Génésio pour prendre la suite de Grosso. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais voudrait ainsi faire plaisir à son vestiaire dont une partie souhaiterait le retour de Génésio.

L'article continue ci-dessous

Getty

L’opération ne s’est, sans doute, pas encore concrétisé parce que l’ancien directeur général, Vincent Ponsot n’était pas ouvert à l’arrivée de l’ex-coach de Rennes. « C’est moi qui ai pensé à lui. Vincent (Ponsot) n’était pas forcément d’accord par rapport au profil souhaité. Il faut un entraîneur qui s’intègre dans notre projet (Eagle Football), quelqu’un qui s’exprime bien en anglais », explique John Textor. Le président de l’Olympique Lyonnais a par ailleurs, précisé que le choix du prochain entraineur de l’OL dépendra exclusivement du nouveau directeur sportif, David Friio.