"Si Deschamps est encore en équipe de France, c’est grâce à Mbappé"

Kylian Mbappé serait l’arbre qui cache la forêt, couvrant la lacune de Didier Deschamps en Equipe de France, selon certains acteurs du football.

Plus rien ne va pour l’Equipe de France, qui peine à s’imposer depuis plusieurs semaines voire des mois. Ce lundi soir (20h45), les Bleus accueillent les Diables Rouges de la Belgique pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des nations. Avant ce choc, le sélectionneur de l’Equipe de France reçoit un avis qui ne lui plairait pas du tout.

Une EDF méconnue du grand public

Championne du monde 2018 avec un Kylian Mbappé très en forme, l’Equipe de France a raté de peu de conserver son titre après avoir échoué en finale contre l’Argentine lors de l’édition dernière au Qatar quand Kylian Mbappé a claqué un triplé historique, qui avait remis l’Albiceleste en doute. Mais depuis, les Bleus ont du mal à s’imposer devant les géants du continent.

S’ils ont fait un bon parcours lors des éliminatoires, les Bleus ont été très décevants lors de la phase finale de l’Euro 2024 en Allemagne. La France a inscrit quatre buts à l’Euro dont deux CSC. Les deux autres étant les œuvres de Kylian Mbappé (sp) et Randal Kolo Muani. Le nez cassé du Bondynois a agi non seulement sur son rendement, mais aussi sur l’équipe de France, qui a été éliminée par l’Espagne en demi-finale.

Acherchour estime que c’est Mbappé qui couvre Deschamps

Vendredi dernier, les Bleus ont été battus par l’Italie (1-3) au Parc des Princes lors de la première journée de Ligue des nations. Une défaite qui a divisé le vestiaire français avec des déclarations visées de part et d’autres. Mais selon Walid Acherchour, journaliste RMC Sport, la méforme de Kylian Mbappé est en train de dévisager un Didier Deschamps dont le discours est usé à la tête des Bleus.

« Si Deschamps est encore en équipe de France, c’est grâce à Kylian Mbappé. Parce que son projet de jeu, c’est uniquement Kylian Mbappé, et depuis que Kylian Mbappé n’est plus bon du tout, c'est-à-dire depuis 2022, son projet de jeu s’est écroulé. Il n’a rien préparé. C’est un gros problème. Quand on a un sélectionneur qui, depuis 2018, se repose sur une individualité, quand l’individualité est moins bonne, quand tu n’arrives plus à l’utiliser, tu es en grande difficulté. Deschamps la gagne, ça ne fonctionne plus », a déclaré Walid Acherchour ce week-end, dans l’After Foot.

« Je trouvais qu’on avait beaucoup de qualités et qu’on jouait dans les plus grands clubs en Europe, mais force est de constater qu’avec le recul il va falloir avoir un peu plus d’humilité parce que quand on regarde la photographie de la liste des 23 de l’équipe de France, on a quand même beaucoup, beaucoup de manques. Et même les joueurs qui jouent dans les très gros clubs, soit ils ne sont pas indispensables, soit ils ne sont ni les leaders ni les cerveaux de ces grandes équipes (...) On a aussi des joueurs surcotés (...) Je me suis rendu compte ces derniers mois que sur la densité, le volume de joueurs, la qualité, on est en-dessous », a-t-il ajouté.