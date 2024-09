Equipe de France, les joueurs visés par Maignan sont connus

On connait désormais les joueurs visés par les critiques de Mike Maignan après la défaite de la France contre l’Italie, vendredi.

L’Equipe de France connait un coup de moins bien depuis quelques mois, notamment lors de l’Euro 2024. Ce qui a été confirmé vendredi avec la défaite contre l’Italie lors de la première journée de Ligue des Nations (1-3). Un revers qui passe mal au sein du vestiaire des Bleus et qui a notamment provoqué l’ire de Mike Maignan. Le gardien français a même trouvé les responsables de la débâcle contre la Squadra Azzurra.

Le coup de gueule de Mike Maignan après France - Italie

C’est un climat glacial et frustrant qui règne au sein de l’Equipe de France, ces dernières heures. Une atmosphère due essentiellement à la débâcle contre l’Italie à domicile, vendredi. Mais en plus de la défaite, c’est la prestation des Bleus qui provoqué la colère de Mike Maignan qui ne s’est pas caché de le faire savoir à l’interne selon L’Equipe.

« À peine deux joueurs italiens auraient actuellement leur place en équipe de France, mais eux ont montré de l'envie et de l'agressivité », aurait-il lancé à ses coéquipiers avant de se montrer modéré en face aux micros. « On voulait repartir après l'Euro avec une victoire, malheureusement on n'a pas pu le faire... C'est clair que je le vis mal, le groupe le vit mal car on est des compétiteurs, on veut gagner. On ne va pas chercher d'excuses, on va se remettre en question », a déclaré Mike Maignan lors de son passage en zone mixte, vendredi.

Mbappé et Dembélé visés par Maignan ?

Si toute l’équipe était à la ramasse contre l’Italie, le coup de gueule de Mike Maignan visait certains joueurs en particulier. L’Equipe révèle, en effet, ce samedi que le gardien de l’AC Milan fustigeait notamment l’attitude de Kylian Mbappé, qui est passé complètement à côté de son match.

getty

Outre le capitaine des Bleus, Ousmane Dembélé serait aussi dans le viseur de Maignan en raison notamment de sa propension à jouer soliste en plus de sa maladresse face au but. Par ailleurs, les mots du gardien tricolore n’épargnent aucun joueur. L’Equipe de France devra, toutefois, rectifier le tir face à la Belgique, lundi (20h45).