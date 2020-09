Ligue des nations : France-Croatie (4-2) : les stats à retenir

Voici les principales stats du match France-Croatie à retenir.

444. La a accueilli ce soir le 444e match officiel de son histoire. Il s'agit toutefois de la toute première rencontre à domicile qu'elle disputait à huis-clos.

7. La France est invaincue lors de ses 7 matches face à la (5 victoires, 2 nuls), inscrivant 2 buts ou plus lors de 6 de ces 7 rencontres.

2/30. La France n'a perdu que 2 de ses 30 derniers matches (23 victoires, 5 nuls) : le 16 novembre 2018 aux en Ligue des Nations (0-2) et le 8 juin 2019 en en éliminatoires de l'EURO 2020 (0-2).

3. La France a bénéficié de 3 buts contre son camp de la Croatie au 21e siècle, au moins 2 de plus que face à toute autre équipe sur la période.



7/12. La France a encaissé 7 de ses 12 derniers buts à la suite de coups de pied arrêtés (3 sur penalty, 2 sur corner et 2 sur coup franc indirect).



40. Olivier Giroud a marqué le 40e but de sa carrière en équipe de France, revenant à une longueur de Michel Platini (41), le 2e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. L'attaquant de a converti chacun de ses 4 penalties tentés avec l'EdF.



31. En inscrivant son 31e but avec les Bleus (en 80 sélections), Antoine Griezmann est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, à égalité avec Zinédine Zidane.



6. Anthony Martial a délivré sa 6e passe décisive avec l'équipe de France depuis son premier match le 4 septembre 2015, seuls Antoine Griezmann (20) et Kylian Mbappé (8) font mieux sur la période parmi les attaquants des Bleus.



21. Face à la Croatie, Antoine Griezmann a délivré sa 21e passe décisive en équipe de France. Seul Thierry Henry a fait mieux avec les Bleus depuis le début du 21ème siècle (25).



116. Hugo Lloris a honoré sa 116e sélection avec l'équipe de France, devenant le 3e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus (à égalité avec Marcel Desailly), derrière Lilian Thuram (142) et Thierry Henry (123).



17. Eduardo Camavinga est devenu ce soir, à 17 ans et 303 jours, le plus jeune joueur à fêter sa 1ère sélection avec l'équipe de France depuis Maurice Gastiger le 8 février 1914 face au (17 ans et 128 jours).