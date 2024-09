France - Italie : Daniel Riolo fracasse Didier Deschamps après la défaite

La tête de Didier Deschamps ne plaît plus à Daniel Riolo, qui en est dépassé. Le technicien français n’est plus l’homme de la situation.

L’Equipe de France accordait son hospitalité à son homologue d’Italie ce vendredi dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations. Mais les Bleus ont déçu en s’inclinant devant la Squadra Azzurra (1-3) au Parc des Princes. Une défaite, qui énerve Daniel Riolo, qui a fait part de sa frustration après "une prestation calamiteuse" des Bleus.

"Deschamps est fatigué"

Alors que Bradley Barcola a ouvert le score pour les Bleus contre l’Italie après 13 secondes de jeu, la France, qui a bien démarré son match, a fini par lâcher prise concédant ainsi la défaite au Parc des Princes. S’il avait déjà critiqué la tactique de Deschamps en juillet dernier après l’élimination des Bleus à l’Euro 2024, Daniel Riolo vient de s’en prendre une fois encore à l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.

« Qu’est-ce qu’on a vu contre l’Italie ? On y a d’abord cru quand on a vu la compo. J’ai cru lors des cinq premières minutes qu’on avait retrouvé Mbappé. Ça a duré cinq minutes. L’Italie a ensuite repris ses esprits et imposé son jeu. L’Italie a des joueurs de qualité, mais ce n’est pas un cador. (...) Deschamps est entré dans les années de trop. Le groupe n’est plus avec lui, le message est fatigué, lui est fatigué, les entraînements sont fatigués. Cette équipe respire la fatigue. On a vu une prestation calamiteuse des Bleus », a déclaré l’éditorialiste RMC dans l’After Foot.

Riolo voudrait Zizou à la tête des Bleus

« Deschamps s’en est toujours sorti par son management et sa capacité à emmener les hommes. Il a eu en plus une réussite étourdissante lors de la Coupe du monde 2018, avec quelques gars qui ont marché sur l’eau comme Mbappé. L’histoire aurait pu s’arrêter dès les huitièmes contre l'Argentine. L’Euro 2021 n’a ensuite pas été bon avec des errances abominables tactiquement. A la Coupe du monde au Qatar, un Mbappé stratosphérique a encore porté l’équipe. Tu ne dois pas passer contre l’Angleterre », a ajouté Daniel Riolo, qui estime que Zidane ferait mieux avec l’Equipe de France.

« Aujourd’hui, le discours de Deschamps est usé jusqu’à la corde et plus personne n’adhère. Comme il est dans un renouvellement avec de nouveaux joueurs, ça va être encore plus compliqué. Il n’a plus la main sur cet effectif. Ses méthodes à la papa et ses vieux entraînements dépassés ne prendront plus avec les nouveaux. On savait que c’était le bout de l’histoire et qu’il fallait changer, mais il n’a pas voulu changer. On va encore l’avoir à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt. Tant pis, on ira au bout de l’histoire avec lui, c’est triste », a-t-il déploré pour conclure.