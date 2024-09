France - Italie : Les Bleus coulent face à la Nazionale (1-3)

France vs Italie

L’Equipe de France affrontait, vendredi, l’Italie pour le compte de la première journée de la Ligue des Nations. Score final, 1-3.

L’Equipe de France recevait l’Italie, vendredi soir, à l’occasion de la première journée de la Ligue des Nations. Face à des Italiens plus cliniques devant les buts, les Bleus ont courbé l’échine et démarrent cette nouvelle campagne sur un mauvais pied.

La France surprenante, l’Italie réactive

Avec une équipe ultra-offensive, les Bleus ne pouvaient pas mieux démarrer la rencontre. 12 secondes seulement après le coup d’envoi, Bradley Barcola chipait le ballon à Di Lorenzo et allait fusiller Gianluigi Donnarumma pour enflammer le Parc des Princes, leur enceinte à tous les deux (1-0, 1e). Dans la foulée, le gardien du PSG avait plus de réussite devant son coéquipier en club qui s’était présenté à nouveau après un bon travail de Michael Olise (2e). Après un début latent, l’Italie se réveillait et faisait passer une frayeur sur le camp des Bleus avec une tête de Retegui sur la barre (5e).

Après une tentative de Kylian Mbappé qui butait sur Donnarumma (7e), la France enchainait les offensives mais ne trouvait plus le cadre. De son côté, la Nazionale donnait également du fil à retordre aux hommes de Didier Deschamps. Les Italiens parvenaient même à égaliser grâce à Federico Di Marco qui nettoyait la lucarne de Mike Maignan sur une volée splendide (1-1, 30e). Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup mais terminaient bien la première mi-temps à égalité.

La Nazionale enfonce les Bleus

Cependant, les Bleus avaient encore visiblement l’esprit aux vestiaires au coup d’envoi de la seconde partie. Après une perte de balle de Youssouf Fofana, Retegui adressait un centre pour la tête de Frattesi qui ajustait Maignan d’entrée (1-2, 51e). La Squadra Azzurra enchainait les offensives mais les Bleus étaient sauvés d’abord par William Saliba qui enlevait un but à Retegui (58e) puis par Maignan qui s’interposait devant Frattesi (59e).

Les Bleus finissaient par craquer sur une remise d’Udogie vers Giacomo Raspadori qui éliminait Saliva avant de tromper Maignan (1-3). Les Bleus tentaient le tout pour le tout dans les derniers instants mais ne parvenaient pas à trouver la faille. Le match s’achevait ainsi sur la défaite de la France qui commence mal cette campagne de Ligue des Nations.