Espagne – France : Les Bleus s’arrêtent en demies (2-1)

L’Espagne et l’Equipe de France s’affrontaient, ce mardi, à l’occasion de la première demi-finale de l’Euro 2024. Score final, 2-1.

La première équipe qualifiée pour la 17e édition de l’Euro 2024 vient d’être connue. La Roja était aux prises avec les Bleus à l’Allianz Arena, ce mardi soir, à l’occasion de la première demi-finale du Championnat d’Euro Allemagne 2024. Au coup de sifflet final, c’est l’Espagne qui a pu composter son billet pour la finale.

La France cède à la pression espagnole

L’Equipe de France s’est fait peur d’entrée de jeu. Fabian Ruiz fait passer un frisson. Esseulé au second poteau, le milieu espagnol du PSG a été trouvé par Lamine Yamal, qui délivre un centre dosé depuis la droite. Mais sa passe finit au-dessus (5e). Trois minutes plus tard, les Bleus montrent le bon exemple à la Roja. Décalé à gauche de la surface par Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé temporise avant de déposer un centre millimétré sur la tête de Kolo Muani. L’attaquant parisien des Bleus trompe Unai Simon et ouvre le score pour la France (0-1, 8e). Adrien Rabiot aura inquiété les supporters français après un tacle grossier de Jesus Navas (14e), mais s’est relevé pour continuer.

Mbappé manquait d’aggraver le score. Côté gauche, le capitaine des Bleus repique dans l'axe pour faire sa spéciale. Il déclenche une frappe enroulée du droit, contrée en taclant par Nacho (19e). Le ballon file jusqu'à Kolo Muani, qui n'arrive pas à le contrôler. Mais l’Espagne n’a pas tardé à répondre aux Bleus. Servi dans l'axe, à 25 mètres, Lamine Yamal s’est défait du marquage de Rabiot (diminué) puis enchaîné avec une splendide frappe enroulée du gauche. Le ballon heurte le poteau intérieur à l'opposée. Ainsi, le jeune ailier du Barça égalise pour l’Espagne (1-1, 21e).

Jules Koundé aura aidé les Espagnols à doubler la mise en marquant contre son camp. Les Bleus ont craqué pour la deuxième fois en 4 minutes. Dani Olmo, qui traîne dans la surface, récupère un centre de Jesus Navas, efface Tchouaméni d'un petit pont avant de frapper en force du droit. Jules Koundé dévie le cuir dans sa cage pour (2-1, 25e). Le but aura été finalement accordé au milieu de terrain de Leipzig.

La France n’y est pas parvenue

Au retour des vestiaires, l’Espagne a multiplié ses actions, mais se fait stopper par Mike Maignan, auteur d’une très belle sortie. Le gardien des Bleus réalise une intervention autoritaire pour venir stopper l'échappée de Nico Williams, qui avait déposé Jule Koundé (47e). Remplaçant de Kolo Muani, Bradley Barcola a bien animé le couloir gauche. Alerté dans ledit couloir, l’ancien Lyonnais dépose Vivian le long de la touche. Il repique vers le centre, où il délivre une passe rasante qu'aucun Bleu ne parvient à reprendre (71e).

Hernandez manque l’occasion d’égaliser. Le ballon traînait dans la surface et le défenseur des Rossoneri frappe du droit en première intention... Mais c'est au-dessus (76e). A neuf minutes de la fin du temps règlementaire, Lamine Yamal était proche de refaire le coup aux Bleus. Une nouvelle fois servi côté droit, la pépite du Barça s’est joué de Théo Hernandez pour se recentrer. Il déclenche une frappe du gauche... sans attraper le cadre (81e). Mbappé vise les pigeons dans le ciel de Munich. Barcola lance parfaitement son capitaine qui déboule dans la surface... avant d'envoyer une frappe largement au-dessus (86e).

Jules Koundé sauve la France. Décalé par Merino à gauche de la surface, Cucurella centre en première intention. Un centre dégagé en corner par le défenseur tricolore (90e). Les cinq minutes de temps additionnel n’ont pas permis aux Bleus de revenir au score en dépit des dernières tentatives. Score final : 2-1 pour l’Espagne, qui se qualifie et peut rêver d’un quatrième tritre.