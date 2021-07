Shaw meilleur que Davies ? Le Canadien a sa petite idée !

Considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste de latéral gauche, Alphonso Davies a évoqué le cas de Luke Shaw, en pleine progression.

e défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies, admet que la star de Manchester United, Luke Shaw, est "clairement" devant lui dans l'ordre hiérarchique mondial au poste d'arrière gauche. L'Anglais a connu un retour remarquable à la notoriété au cours des 12 derniers mois, performant aussi bien avec son club qu'en sélection.

Davies a déjà connu une ascension fulgurante après avoir quitté le Canada pour l'Allianz Arena, mais le talentueux joueur de 20 ans est prêt à accepter qu'il se trouve actuellement derrière l'international anglais. Lors d'une discussion sur son compte officiel TikTok, Davies a déclaré :

"Il est meilleur. Ouais, je veux dire, il l'est, c'est un très bon joueur ! Ça a du sens, ça a du sens". Pour rappel, le Bayern Munich avait conclu un accord pour Alphonso Davies au cours de l'été 2018, avec un transfert depuis les Whitecaps de Vancouver, ce qui constituait à l'époque un transfert record pour la MLS.

En 2019, Davies était au-dessus du lot

Il a rejoint les géants allemands en janvier 2019 et a été immédiatement propulsé dans la première équipe par les géants de la Bundesliga. La saison 2019-2020 s'est avérée mémorable puisqu'il a aidé le Bayern à remporter un triplé en Bundesliga, DFB-Pokal et Ligue des champions, tout en signant un nouveau contrat et en terminant troisième pour le Golden Boy. Bref, une saison durant laquelle le Canadien avait été au sommet de son art, suscitant ainsi de nombreuses convoitises en Europe.

Malheureusement, une blessure à la cheville a été subie la saison dernière, mais Alphonso Davies compte tout de même 33 apparitions toutes compétitions confondues et a encore renforcé sa réputation. Seulement âgé de 20 ans, le latéral gauche a encore de belles années devant lui, et largement le temps de progresser !