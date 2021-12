Ses retrouvailles, le cas Mbappé... Sergio Ramos lance PSG-Real Madrid !

La journée a été mouvementée au siège de l'UEFA, mais le Paris Saint-Germain connaît désormais son futur adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après avoir initialement hérité de Manchester United, le club francilien est finalement tombé sur le Real Madrid. Un choc entre deux mastodontes, amèrement regretté par les Espagnols, qui s'accompagnera de son lot d'histoires.

PSG-Real : Mbappé face à son "rêve"

Carlo Ancelotti qui retrouve le PSG, Lionel Messi de retour dans son jardin, la situation spéciale de Kylian Mbappé ou encore les retrouvailles de plusieurs parisiens avec leur ancien club... Bref, ce PSG-Real Madrid ne devrait pas manquer d'anecdotes croustillantes. Présent dans la capitale espagnole pour y tenir une conférence de presse, Sergio Ramos, ancien capitaine emblématique de la Maison Blanche, a été le premier à réagir. Le défenseur parisien évoque un affrontement "très dur".

"Le duel, bon, il faut en parler. Le destin est capricieux. J’aurais aimé affronter une autre équipe. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real Madrid et ses supporters. Et ça ne changera jamais, personne ne pourra changer ça", a d'abord rappelé Sergio Ramos, dans des propos relayés par la Cadena COPE. Toutefois, le guerrier promet d'oeuvrer à 100% pour la qualification.

"Je dois défendre le PSG"

"Mais il faut regarder le présent. Je suis un joueur du PSG et je dois défendre mes couleurs. Je ferai tout mon possible pour que l’on se qualifie. Ce sera un match très dur. Le Real Madrid traverse une bonne période. Il reste des mois pour préparer ce match. Pour tous les amoureux du football, c’est un très grand duel. Je dois défendre le PSG, c’est l’équipe qui a misé sur moi", a ensuite insisté l'ancien du Real Madrid, qui retrouvera Santiago Bernabeu pour la première fois depuis son départ à Paris.

Enfin, l'expérimenté défenseur a abordé le cas de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid et libre de discuter avec le club espagnol à compter du 1er janvier 2022. L'opération séduction se poursuit. "Je ne voudrais pas qu'il soit un client de ma nouvelle salle de sport (à Madrid). J'aime être entouré des meilleurs joueurs et il est un joueur clé pour le PSG maintenant et dans le futur. Je veux qu'il reste dans mon équipe. Je veux avoir les meilleurs joueurs dans mon équipe et Mbappé est le meilleur. Nous espérons qu'il sera avec nous pendant de nombreuses années, c'est un jeune joueur qui a beaucoup d'avenir", a confié Sergio Ramos. Il faut dire que le natif de Bondy s'impose au fil des semaines comme l'élément indispensable d'une équipe du PSG en manque d'inspiration.