PSG-Real Madrid : Kylian Mbappé face à son "rêve", en attendant de le réaliser

À chaque tirage au sort, sa propre histoire. L’UEFA a eu la maladresse de nous en proposer deux ce lundi, pour désigner les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le premier a accouché d’un alléchant choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, avec l’affrontement final entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le second concerne Kylian Mbappé, qui va donc faire face au club qu’il a failli rejoindre l’été dernier, le Real Madrid, treize fois vainqueur de la compétition.

Souviens-toi, l’été dernier…

Souvenez-vous, il y a un peu moins de quatre mois. À un an de la fin du contrat de la star parisienne, le président madrilène Florentino Perez a proposé 200 M€ aux vice-champions de France dans les derniers jours du mercato pour réaliser le transfert du siècle. Refus catégorique. À la toute fin du mois d’août, Mbappé est donc resté à quai. Malgré lui. "Ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt", a ensuite expliqué le champion du monde, début octobre.

🚨 Pour la première fois, Kylian Mbappé confirme avoir voulu quitter le PSG cet été !



"J’ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité", avait ajouté Mbappé. Depuis, rien n’a changé. Le PSG tente toujours d’étendre le bail de l’ancien Monégasque dans la capitale mais, dans exactement 19 jours, soit le 1er janvier 2022, ce dernier sera officiellement libre de négocier avec le club de son choix. Et le club de son choix, ou plutôt de ses rêves, c’est bien le Real Madrid.

"Il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid"

"Il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid", racontait l’ancien entraîneur madrilène Zinédine Zidane, fin 2019, confirmant ainsi des propos de Vadim Vasilyev, ex-directeur sportif du crack de Bondy à l’AS Monaco, ou encore Unaï Emery, qui l’a eu sous ses ordres au PSG de 2017 à 2018. Au moment d’entamer la double confrontation, Mbappé pourrait d’ailleurs déjà s’être mis d’accord avec la Maison Blanche pour leur collaboration à venir, même s’il ne faut jamais trop s’avancer lorsqu’il est question de mercato.

Dans tous les cas, nous y sommes. Au mois de février, Mbappé affrontera ses probables futurs coéquipiers au Parc des Princes, avant de les retrouver en mars dans ce qui pourrait être son futur jardin, le mythique Santiago-Bernabeu. Un jardin qu’il ne découvrira pas, puisque le Parisien a déjà foulé sa pelouse à deux reprises avec le PSG… sans jamais gagner. Après le 3-1 de 2018, qui a précédé le dernier sacre des Madrilènes dans la compétition, il a partagé les points en 2019, avec un but inscrit (2-2).

Mais ce nouveau déplacement dans la capitale espagnole sera forcément spécial après un été qui l’aura été davantage. Il pourrait même ressembler à un entretien d’embauche pour celui qui est, malgré la présence de Lionel Messi et Neymar dans l’effectif, le véritable patron du PSG. Le constat saute aux yeux. Et, malheureusement pour eux, les dirigeants parisiens ont mis trop de temps avant de s’en apercevoir. Pour pousser Mbappé vers Madrid, ils n’auraient pas pu mieux s’y prendre…

Les dirigeants parisiens fautifs selon Henry

"Il va pouvoir signer où il veut, alors que ça aurait dû être réglé depuis belle lurette, estimait récemment Thierry Henry sur l’antenne de Prime Vidéo. Ça aurait dû se régler il y a deux ans. Je pense qu’à l’époque, s’ils s'étaient assis avec Mbappé pour lui dire : ‘Ça va être ton équipe, on va construire cette équipe autour de toi, ça va être toi le patron', la situation aurait pu être différente. Mais là, il a vraiment son destin entre les mains."

Et le destin de KM7, on le sait depuis les images de sa chambre d’adolescent aux murs recouverts de posters de Cristiano Ronaldo, est de jouer un jour à Madrid. Il le fera au mois de mars. Et il y retournera - sauf retournement de situation - après le 30 juin, date de la fin de son contrat avec le PSG. Et si ce n’est pas là, ce sera pour plus tard. Mais avant de réaliser son rêve, Mbappé va devoir lui faire face. Sur le terrain.