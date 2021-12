Ligue des champions : le tirage des huitièmes, quel foutoir !

Habituée à déchaîner les passions sur les réseaux sociaux lors de ses tirages au sort, l'UEFA s'attendait à vivre celui des huitièmes de finale de la Ligue des champions dans une tranquillité relative ce lundi. Affiches redondantes d'année en année, les fameuses "boules chaudes" si chères aux complotistes, la pression supposée des diffuseurs pour obtenir des chocs toujours plus séduisants, etc... Chaque année, on trouve effectivement à boire et à manger sur la toile. Mais la cuvée 2021-22 dépasse aisément les précédentes. En termes de storytelling, elle a cette fois pris des allures de buffet à volonté.

Qu'on se le dise, l'UEFA s'est ridiculisée. Et Andreï Archavine, ancien international russe ayant notamment fait les beaux jours d'Arsenal, se souviendra longtemps de cette cérémonie désastreuse. Un véritable cadeau empoisonné. Invité à tirer - au hasard, jusqu'à preuve du contraire - puis ouvrir les boules avec un rictus provoquant de l'eczéma aux milliers de supporters en stress derrière leur écran, le Russe restera bien malgré lui le visage complice d'un vice de procédure. Le tout en mondovision, s'il-vous-plaît.

Pour une fois, l'UEFA était allée (trop) vite

Habitué à traîner en logueur, la cérémonie s'était cette fois distinguée par sa rapidité. Mais l'éternel adage "ne pas confondre vitesse et précipitation" a fait une nouvelle victime. En cause, un défaut logistique d'origine informatique, visiblement capable à lui seul de mettre à mal l'organisation en apparence si bien ficelée de la plus grande instance de football européenne... D'abord, une affiche impossible entre Villarreal et Manchester United, car deux équipes issues d'un même groupe ne peuvent croiser le fer à nouveau dès les 8es. Ensuite, l’absence de la boule de Manchester United (décidément) parmi les potentiels adversaires de l’Atlético Madrid. Suffisant pour forcer l'UEFA à tout recommencer.

N'en déplaise aux puristes, les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont tombées aux oubliettes. Pas de Manchester United-PSG donc, ni même d'Atlético-Bayern Munich ou encore de Benfica-Real Madrid... Et c'est bien la troisième affiche précédemment citée qui pose problème. Chez les Merengue, plusieurs sources décrivent la décision de procéder à un nouveau tirage au sort intégral comme un "scandale". La raison est simple : le tirage au sort qui leur a permis de tomber face à Benfica s'est déroulé sans aucune irrégularité puisque les erreurs ont eu lieu après...

Douche froide pour le Real Madrid

Depuis les bureaux de Valdebebas, le club présidé par le très influent Florentino Pérez a ainsi informé en privé l'UEFA de son opposition. En vain. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid connaissait son nouvel adversaire : le Paris Saint-Germain, emmené par son trio Messi-Neymar-Mbappé. Légèrement plus effrayant que le Benfica Lisbonne et ses attaquants Nunez, Rafa Silva et Yaremchuk, lesquels iront finalement défier l'Ajax Amsterdam. Imbroglio.

Si le Real Madrid, factuellement lésé par ce tirage, ne devrait pas dépasser le stade de la simple contestation, on entend d'ici grincer les dents de son président. Au-delà de l'amateurisme coupable de l'UEFA dévoilé au grand jour, cet épisode fera date et ne devrait pas contribuer à améliorer les relations qu'entretient l'instance avec le club espagnol, pas plus que celles déjà tendues entre le Paris Saint-Germain et les Merengue. La double-confrontation est prévue en février, Kylian Mbappé toujours pas prolongé par Paris, sera libre de discuter à compter du 1er janvier 2022... Inutile de vous faire un dessin : l'incroyable saga liée à l'avenir de l'attaquant français nous réservait en fait ses plus beaux épisodes.