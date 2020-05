Serie A - Reprise des entrainements collectifs le 18 mai

Les clubs de Serie A vont pouvoir s’entrainer normalement à partir de lundi prochain.

Après avoir déjà autorisé les entrainements individuels, le gouvernement italien vient de donner son aval pour que les séances collectives aient également lieu au sein des clubs professionnels à partir de la semaine du 18 mai.

Dans un communiqué commun, le Ministre des Sports et celui de la Santé ont officialisé ce retour à la normale, tout en insistant sur la nécessité de rester prudent : « Les indications du Comité scientifique sur le protocole de reprise confirment la ligne de prudence. Elles seront transmises aux Fédérations pour la reprise en toute sécurité des entraînements collectifs du 18 mai » .

Aucune date n’a encore été fixée pour un retour potentiel de la . Cependant, les instances transalpines planchent actuellement sur un come-back rapide sur les pelouses, et aussi sur le moyen de le faire de la manière la plus sécurisante qui soit. Une isolation de tous les clubs, le temps de boucler la saison, a été évoquée par les responsables. En cas de nouveaux cas décelés quand la compétition sera de retour, cette option « ne pourra être ignorée » d’après le sous-secrétaire du Ministre de la Santé, Sandra Zampa.

Les formations italiennes s’attèlent à rappeler tous leurs joueurs depuis plusieurs jours. A la , par exemple, on est déjà au complet, si on excepte Adrien Rabiot, qui se trouve toujours en , et Gonzalo Higuain, autorisé à rester auprès de sa mère malade en .

Tous ces clubs procèdent à des tests, et il y a eu des résultats positifs enregistrés à la et à la depuis le retour à l’entrainement. Les infectés ont été mis en quarantaine, mais sans impact sur le plan de reprise général.