Les clubs de Serie A isolés jusqu'à la fin du championnat ?

Le championnat de Serie A tend vers une reprise, avec des solutions radicales envisagées pour réduire au maximum le risque d'infection.

Les fans du Calcio ont de quoi se frotter les mains. La est toujours à l'arrêt, mais il semble que le championnat transalpin est bien parti pour recevoir le feu vert en vue d'une reprise. Une possibilité confortée par les déclarations récentes de la sous-secrétaire à la santé, Sandra Zampa.

"Si l'épidémie reste sous contrôle, on s'ouvrira davantage, y compris le football, a-t-elle déclaré ce vendredi. La Fédération de Football demande d'anticiper les temps et à ce stade la refléxion irait dans ce sens: l'équipe et tout le personnel seront traités comme une grande famille qui se met dans un endroit cloitré, en vase clos. Les portes du centre sportif s'ouvriront, toutes les personnes infectées y entreront, ils feront l'entraînement en équipe et après 15 jours les données épidémiologiques nous diront si nous pouvons faire un autre pas. On peut donc imaginer un retour des matches".

Hier, la réunion entre la FIGC et le comité technique scientifique n'a pas abouti à des décisions définitives. Mais, les positions respectives sont beaucoup plus proches qu'il y a quelques semaines concernant le protocole à adopter. En revanche, et selon ce qui a été rapporté hier par le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, il sera nécessaire d'évaluer d'abord la courbe des contagions au Covid-19 à travers toute l' la semaine prochaine avant de se prononcer.

La reprise des entrainements collectifs est prévue pour le lundi 18 mai en Italie, et les données sur les infections communiquées relatives à la semaine 11-17 mai seront déterminantes pour l'obtention de l'aval global du gouvernement italien. Après cela, il sera de nouveau question du protocole de la FIGC. Celui-ci devra être mis en application par tous les clubs appelés à reprendre la compétition.

Pour rappel, et alors que le championnat français est à l'arrêt, la allemande a convenu de reprendre le week-end prochain malgré les prélèvements auxquels les équipes ont soumis leurs membres et qui ont abouti sur plusieurs cas positifs (une dizaine sur plus de 1700 tests effectués). Le joueur (ou les membres du staff) concernés seront isolés, tandis que leurs formations reprendront normalement les matches.