Une reprise ? Le capitaine de Brescia dit non

Le capitaine de Brescia dit non à une reprise de la Serie A dans un entretien à La Repubblica.

Le défenseur et capitaine de Brescia ne veut pas reprendre et ce, même si son équipe descenderait en cas d'arrêt de la .

Matic voit Rashford devenir "l'un des meilleurs au monde"

L'article continue ci-dessous

Daniele Gastaldello a tout simplement "peur". "Je crois que ce que nous avons vécu et vu en Lombardie ne s'est pas vraiment produit dans le centre et le sud du pays. Et heureusement pour eux, je dirais. A Brescia, nous avons tous été touchés, nous connaissons tous quelqu'un qui a souffert de cette tragédie dans sa chair. Nous avons réalisé à quel point il en faut peu pour anéantir toute une famille...", a confié le coéquipier de Balotelli dans les pages de La Repubblica.

Plus d'équipes

"Nous sommes des professionnels mais nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons des femmes et des enfants.", a confié le joueur expérimenté, qui a évoqué les reprises des entraînements en .

"Ce n'est pas judicieux de faire les choses séparément. À Brescia, nous n'avons pas encore recommencé et nous ne sommes pas les seuls. Bien sûr, pour l'instant, c'est un entraînement individuel, mais nous aurions dû commencer à l'unisson...", confie-t-il.