Serie A - L'Inter dévoile son nouveau (et surprenant) maillot domicile

L'Inter Milan troque les traditionnelles bandes verticales pour tenter une tunique 2020-21 novatrice.

L'Inter change de look, tout en restant sous le signe de la tradition. Le maillot domicile de la saison 2020/21 a été dévoilé ce mardi par le club milanais. Il sera en effet bleu et noir, comme à son habitude. Néanmoins, les rayures ne seront pas verticales.

Une pétite révolution, donc, supérieure à celle anticipée par le site 'Footy Headlines' qui s'attendait à une seule bande horizontale en zigzag pour briser les rayures verticales traditionnelles.

L'Inter et Nike ont plutôt choisi la voie de l'innovation totale, sans oublier les origines du club avec un hommage à l'histoire de la ville de Milan.

"Le nouveau kit célèbre la ville de Milan à travers une esthétique qui symbolise l'identité partagée par le club et les personnes qu'il représente. Le kit est "Made of Milan", voulant représenter le sens de l'unité avec la capitale lombarde et avec les gens, faisant partie d'une grande communauté qui partage le sentiment de fierté pour la ville et le désir d'innovation".

Le design de la nouvelle tunique, comme indiqué dans le communiqué de presse, "incorpore les formes et les couleurs caractéristiques du style tribal-pop et réinterprète les rayures emblématiques de nerazzurri avec des vagues et des zigzags". Un maillot que devrait porter Achraf Hakimi, arrivé à Milan ce mardi.