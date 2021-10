Serie A : Enquête sur plusieurs transferts dont l'échange Pjanic-Arthur

La Fédération italienne de football ouvre une enquête à propos de la surévaluation de joueurs. 62 transferts sont concernés dont 42 de la Juventus.

L'Italie enquête sur le fameux échange Barça-Juventus impliquant le départ du Brésilien Arthur Melo à Turin et l'arrivée du Bosniaque Miralem Pjanic au Camp Nou, entre autres parmi de nombreux transferts. Selon des informations parues dans la presse italienne, le parquet de la Fédération italienne de football (Federcalcio) a ouvert un dossier sur des "plus-values suspectes" présumées lors de différents transferts dans plusieurs clubs italiens, après avoir reçu des documents à ce sujet d'une commission de surveillance des clubs professionnels italiens.

L'affaire découle de la surévaluation de certains joueurs lors d'opérations de transfert, ce qui a conduit à des soupçons selon lesquels ces transactions ont été effectuées pour arranger les bilans financiers de certains clubs. Tout cela fait l'objet d'une enquête après que les autorités de contrôle des sociétés cotées en bourse aient demandé des documents et des éclaircissements sur pas moins de 62 transferts effectués en Serie A. Parmi ces transferts, pas moins de 42 concernent la Juventus.

La Juventus sous les projecteurs

La principale transaction sur laquelle enquête le parquet italien est l'échange Pjanic-Arthur entre la Juventus et le FC Barcelone. Dans cette transaction, la Juventus a vendu Pjanic (60 millions) au FC Barcelone. Ce transfert a été précédé par l'achat de Matheus Pereira pour 8 millions, puis d'Arthur Melo, évalué à 72 millions, et enfin d'Alejandro Marques, pour 8 millions. Au total, on estime que la Juve aurait pu réaliser près de 50 millions d'euros de plus-values grâce à ces opérations.

Parmi les transferts concernés, on retrouve notamment les échanges de Danilo et Joao Cancelo à Manchester City. Certaines transactions avec des clubs français sont également citées comme celle de Marley Aké, en provenance de Marseille, ou celle de Victor Osimhen ayant été transféré de Lille à Naples. Ce cas là est dans le collimateur car les dirigeants Napolitains ont envoyé à Lille quatre joueurs, Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri et Luigi Liguori, tous évalués entre 4 et 7 millions d'euros pour un total de 20 millions d'euros.

Le cas de Gênes est également étudié, pour les opérations avec Rovella, Portanova et Petrelli. Dans la presse italienne, la thèse est que l'accusation ne s'intéresse pas au montant des opérations et des transferts, mais plutôt au fait que cette inflation aurait pu être réalisée pour équilibrer les chiffres et éviter les sanctions du fair-play financier.