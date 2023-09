Sensation ! Bradley Barcola répond à ses détracteurs

Bradley Barcola, quelques jours après sa signatures au PSG, répond à ses détracteurs à travers un message poignant.

Un des joueurs désirés par le Paris Saint-Germain durant tout le mercato estival, le club francilien a fini par mettre la main sur l’attaquant français dans les derniers instants du mercato. Quelques jours après sa signatures, Bradley Barcola envoie un message à son ex-club, l’OL, l’actuel, le PSG.

La réponse de Barcola à ses détracteurs

Bradley Barcola a débarqué au Paris Saint-Germain contre un montant colossal de 45 millions d’euros tant décrié sur la toile. Ouvertement, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille devenu consultant sportif, Christophe Dugarry, et le journaliste éditorialiste pour RMC Sport, Daniel Riolo, ont critiqué le transfert de l’attaquant vers le PSG. A en croire ces derniers, la somme déboursée par les Franciliens est exorbitante.

Quelques jours après ses débuts avec le club champions de France où il a eu droit à un quart d’heure de jeu contre son ancien club, l’Olympique Lyonnais (victoire 1-4 du PSG) au Groupama Stadium, le jeune joueur soutenu par Kylian Mbappé, envoie un message à l’OL, ses supporters, de même que le PSG et les ultras.

L'article continue ci-dessous

« Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n'a pas été facile de trouver les mots. C'est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c'est plus clair aujourd'hui. À l'OL en tant que club, au staff, entraineurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C'est aussi grâce à vous si j'ai pu arriver où j'en suis aujourd'hui. Mes choix n'enlèveront jamais ma gratitude, j'ai passé plus de 13 ans au club, a l'Académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s'oublie pas », a commencé à écrire l’ailier droit de 21 ans.

Un clin d’œil au PSG et les ultras

Nouveau joueur du club de la capitale française, Bradley Barcola envoie un message prometteur au Paris Saint-Germain. Le numéro 29 du club francilien entend faire l’unanimité à travers ses performances sur le terrain pour aider le club à atteindre les fixés.

« Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters Parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu, j'en dis peu mais ça compte énormément pour moi. Je n'ai jamais été bon dans les longs discours, je préfère peu de mots sincères donc on va s'arrêter là. Place au terrain maintenant », a-t-il conclu.