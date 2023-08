Le PSG en sur le point de boucler l’arrivée de Barcola en attaque. Une opération douchée par Daniel Riolo et Christophe Dugarry.

Mercredi, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ont trouvé un accord total pour le transfert de Bradley Barcola. Une opération qui va rapporter 45 millions d’euros (+ bonus) dans les caisses des Gones. Révélation de la saison écoulée, le jeune ailier français est attendu dans la capitale française, ce jeudi pour les derniers détails et boucler le transfert.

Riolo et Dugarry mécontents

Comme l’a évoqué John Textor, président de l’Olympique Lyonnais, mardi, lors de sa sortie médiatique, Bradley Barcola ne serait contraint de rester à Lyon si une offre « au niveau » arrive sur la table des Gones. "Si Barcola vient frapper à la porte, il va falloir qu'on regarde la transaction et qu'on regarde si c'est une bonne idée qu'il quitte le club", avait expliqué le dirigeant américain.

Journaliste et éditorialiste pour RMC Sport, Daniel Riolo ne comprend pas l’intérêt du PSG pour Bradley Barcola après seulement six mois complets en Ligue 1. Le journaliste français trouve exorbitant le prix de l’opération (45 millions d’euros). "Barcola, six mois (au haut-niveau, ndlr), c’est assez cher. On voit en lui un génie. J’avoue que je n’ai pas vu tout ce potentiel mais peut-être qu’on le verra. Sur Rongier à l’époque (à son arrivée à l'OM), je ne pensais pas qu’il était si fort. Peut-être que Barcola est très fort et je ne sais pas. On est sur un gros transfert pour un joueur qui quitte Lyon où je crois qu’il ne voulait plus être", a-t-il déclaré dans l’After mercredi soir.

L'article continue ci-dessous

Riolo poursuit en ajoutant : "Tout le monde avait intérêt à ce qu’il parte. C’est assez rare que les (joueurs) Lyonnais, sortis de l’académie, jouent en Ligue 1 et fassent immédiatement l’objet d’un gros transfert. Certains avaient peut-être intérêt à ce qu’il parte… Il vient pour cette somme-là mais pour être quoi?, conclut-il. Titulaire devant Goncalo Ramos? Dans la rotation? C’est un peu bizarre. Barcola aimerait redevenir neuf pare que c’est sa formation. Mais il vient pour être a priori remplaçant ".

La douche froide de Dugarry au PSG

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille devenu consultant sportif, Christophe Dugarry n’a pas non plus fait cadeau au Paris Saint-Germain sur le dossier Bradley Barcola. A en croire le champion du monde 98, c’est trop tôt pour ce jeune (20 ans), qui n’a rien prouvé encore au haut niveau du cuir rond.

« Ils l’ont vu jouer Barcola ? Avec Ekitike, ils n’ont pas compris ? 40 M€, c’est une blague ! Remplaçant d’Ousmane Dembélé ? Mais pour être rien du tout ! C’est trop tôt. Il y a des étapes dans une carrière. Tout est une question de moment dans la vie. (…) Hormis les dirigeants du PSG, qui trouve ça bien que Barcola aille au PSG ? Où as-tu entendu des gens dire : "c’est génial !" ? », s’interroge Christophe Dugarry.

Barcola devrait arriver à Paris ce jeudi pour régler les derniers détails et boucler son transfert au PSG.