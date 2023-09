Le soutien de Kylian Mbappé à Bradley Barcola après OL-PSG

Bradley Barcola a connu un baptême de feu timide ce dimanche contre Lyon. Il peut compter sur le soutien de Kylian Mbappé.

Le PSG s’est imposé avec la manière ce dimanche contre Lyon (1-4) à l’occasion de la 4éme journée de Ligue 1. Une belle victoire à laquelle Bradley Barcola, nouvelle recrue parisienne, a participé. Sur le banc en début de match, l’ailier de 20 ans a disputé le dernier quart-d’heure de la rencontre. Alors que ses anciens supporters scandaient son nom pour le déstabiliser, le néo parisien n’était pas à son aise. Il est apparu timoré et tétanisé au cours de son premier match avec le PSG ratant une occasion en or. Critiqué dors et déjà pour ses débuts compliqués avec Paris, l’ex lyonnais est soutenu par Kylian Mbappé.

Mbappé soulage Barcola

Kylian Mbappé a été un a été l’un des principaux acteurs de la belle victoire du PSG contre Lyon ce dimanche. Auteur d’un doublé, son cinquième de la saison, le buteur français a porté Paris. C’est tout le contraire de son nouveau coéquipier Barcola. Mais Mbappé a tenu à lui envoyer un message fort. Tout juste après la victoire éclatante du PSG contre Lyon, le champion du monde français a publié une photo de Barcola sur son compte Twitter avec en légende un message fort. « L’un des nôtres ». Cette petite phrase témoigne de l’affection que Mbappé ressent pour son compatriote et fera certainement plaisir au concerné.Il doit désormais s’atteler à trouver ses marques au sein du club de la capitale.