Sensation à Madrid : Un joueur du Real annonce l'arrivée de Mbappé

Alors que Florentino Perez a annoncé que le Real Madrid ne recruterait pas Kylian Mbappé cet été, un joueur madrilène vient de parler de son arrivée.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est un feuilleton amené à renouveler une saison à chaque été. Le joueur ne s'en est jamais caché, il est fan des Merengue depuis sa petite enfance et les premiers exploits de Cristiano Ronaldo en terres espagnoles. L'attaquant est régulièrement cité à Madrid et tout le monde s'accorde à dire qu'il finira par rejoindre la Casa Blanca. Et si sa prolongation surprise à Paris l'été dernier alors qu'une arrivée au Real était toute faite semblait avoir refroidi le club madrilène, le dossier ne serait définitivement pas clos. Un joueur merengue s'est d'ailleurs prononcé sur l'arrivée du Français.



Mbappé annoncé au Real Madrid?



Alors que le club est en train de connaître une certaine révolution de palais avec les départs de Marco Asensio, Eden Hazard, Mariano Diaz et Karim Benzema, le Real Madrid s'attend à un été chargé pour remettre à jour et surtout renforcer un effectif en pleine reconstruction. Et si les retours de Fran Garcia et Brahim Diaz ont été officialisés et qu'on attend encore le dernier feu vert pour l'arrivée de Jude Bellingham, le poste d'attaquant pose toujours plus question depuis le départ de KB9. L'occasion parfaite pour relancer le feuilleton Kylian Mbappé.



Et si le joueur a déclaré rester à Paris cet été et que Florentino Perez a assuré que le Real Madrid n'essaierait pas de le recruter avant l'année prochaine, la rumeur d'un transfert reste en sous-marin. Interrogé sur le cas Mbappé lors du rassemblement de l'Espagne en Ligue des Nations, le défenseur madrilène Nacho n'est pas passé par quatre chemins, déclarant que « si ça ne tenait qu'à moi, j'amènerais Mbappé cet été » au micro d'El Chiringuito.



Mais l'éternel bon serviteur merengue s'est empressé de calmer le jeu : « Mais si le président dit que c'est mieux l'année prochaine, alors c'est comme cela. Kane s'intègrerait parfaitement dans l'effectif cet été, et Mbappé viendra le suivant. Des joueurs importants nous ont quittés, nous avons besoin de buteurs et ils feront parfaitement l'affaire. » Une ambition de transfert et une assurance qui ne laissent pas place au doute.