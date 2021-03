Semedo raconte comme le Barça lui a demandé de partir

Nelson Semedo a raconté son départ du Barça et comment le club lui a annoncé qu'il partait.

Nelson Semedo a parlé de son départ de Barcelone et de la façon dont la situation économique du club l'a amené à quitter la catalogne.

L'arrière latéral portugais, qui est resté au barça de 2017 à 2020, a été vendu aux Wolverhampton Wanderers uniquement pour apporter des fonds indispensables à la survie du club blaugrana.

"Quand je suis rentré de vacances, je suis arrivé à Barcelone et j'ai parlé avec le club, comme d'habitude", a déclaré Semedo au Telegraph. «Ils m'ont dit que le club avait des problèmes financiers et j'étais l'un des joueurs qui pouvait partir et rapporter de l'argent.

"Il y en avait d'autres dans la même situation que moi: [Luis] Suarez, [Arturo] Vidal, [Ivan] Rakitic ..." Bien que l'aventure ne s'est terminée peut-être plus tôt qu'il ne le souhaitait, l'ancien défenseur du Benfica garde de bons souvenirs de son passage à Barcelone, notamment d'avoir pu s'entraîner aux côtés de Lionel Messi.

"Je ne peux vraiment pas décrire à quel point il est bon", a déclaré Semedo. «Je ne l'ai jamais vu s'entraîner à un coup franc pendant tout mon séjour. Pour lui, c'était tout simplement naturel. Ils disent que l'entraînement vous rend parfait, mais il ne s'est pas entraîné et c'était toujours parfait!"

L'international portugais de 27 ans a expliqué à quel point il était parfois impressionné par Messi en partageant un terrain avec lui.

"Lors de l'un de mes premiers matchs à Barcelone, Messi a pris le ballon et a dribblé trois, quatre, cinq joueurs", a déclaré Semedo. «Inconsciemment, j'étais là sur le terrain en pensant, 'comment ce gars peut-il faire ça?' "Il fait paraître les bons joueurs mauvais."

Lionel Messi a inscrit une multitude de coups francs sous les couleurs du FC Barcelone, le dernier datant du 31 janvier face à l'Athletic Bilbao.

L'article continue ci-dessous

Lire ausi : "Barçagate" : la police fouille les bureaux du FC Barcelone et a arrêté Bartomeu et plusieurs dirigeants

Au total, Lionel Messi a inscrit la bagatelle de 46 coups francs avec le FC Barcelone. Rien que ça. Et ces coups francs ont été inscrit dans des positions diverses et variées.

nelson Semedo et ses coéquipiers des Wolves se déplacent pour affronter le leader de la Premier League, Manchester City, mardi soir.