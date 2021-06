Sélectionné en Espagne, Laporte tacle la France

Aymeric Laporte a critiqué la France juste après son arrivée en sélection espagnole.

«Ce que m'avait donné l'Espagne, tout au long de ma carrière et pas que maintenant, n'a rien à voir avec la France.» Ces quelques mots d'Aymeroc Laporte au quotidien espagnol Marca ont mis le feu aux poudres.

Un choix délicat

Le joueur de Manchester City s'est confié sur son choix de sélection et dévoile les coulisses de sa naturalisation espagnole express afin de jouer l'Euro avec la sélection ibérique, lui qui a été contacté par Luis Enrique :

«C'est une longue histoire qui date. Il m'a appelé et m'a dit qu'il était intéressé à l'idée de compter sur moi et voulait savoir si j'étais intéressé à l'idée de jouer un Championnat d'Europe. Il m'a dit que c'était très possible que je joue avec l'Espagne et moi j'étais ravi.»

Beaucoup ont tancé Laporte pour ce choix fort, notamment sur les réseaus sociaux, mais le joueur citizien défend sa décision.

L'article continue ci-dessous

«C'est un sujet délicat, mais au final, je dois faire ce que je pense être juste et correct, en faisant bien les choses. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, tout en respectant au maximum tout le monde. Comme c'était un sujet compliqué, j'en ai parlé avec ma famille et je leur ai dit qu'elles étaient mes intentions. Ils ont compris.»

Laporte est arrivé à 16 ans en Espagne et a évolué pendant l'immense majorité de sa carrière à l'Athletic Bilbao, au Pays Basque. Il estime normal de se sentir davantage redevable envers l'Espagne qu'envers la France.

«Ce que m'avait donné l'Espagne, tout au long de ma carrière et pas que maintenant, n'a rien à voir avec la France.»