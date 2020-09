Sanchez: "Je voulais quitter Man Utd et retourner à Arsenal après ma première séance d'entraînement"

Le Chilien est revenu sur son passage chez les Red Devils après avoir obtenu un transfert permanent en Italie.

Alexis Sanchez a admis qu'il voulait quitter et revenir à après sa toute première séance d'entraînement avec les Red Devils. L'ancien attaquant de Barcelone a quitté l'Emirates Stadium pour Old Trafford en janvier 2018, mais a eu du mal à impressionner pendant deux saisons avant chez les mancuniens d'être envoyé à l' en prêt l'année dernière. En tout au long de la campagne 2019-2020, Sanchez a montré un aperçu de son ancien lui et a convaincu le club italien de l'acheter à titre définitif au mois d'août.

Réfléchissant à son passage à Manchester dans une vidéo publiée sur son Instagram, le joueur de 31 ans affirme qu'il savait très vite qu'il n'allait pas profiter de son temps avec le club et dénoncer le manque d'unité de l'équipe pendant son séjour là-bas.: "Après la première séance d'entraînement, j'ai réalisé beaucoup de choses, je suis rentré chez moi et j'ai demandé à ma famille et à mon agent si je ne pouvais pas rompre le contrat et retourner à Arsenal, quelque chose ne me convenait pas, mais j'avais déjà signé", a déclaré Sanchez.

"Les mois ont passé et je n'ai pas cessé de ressentir la même chose. Nous n'étions pas unis en équipe à ce moment-là. Les journalistes ont également parlé sans savoir et ça faisait mal. Les anciens joueurs ont également parlé et n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur du club. Et ils m'ont blessé. Un joueur dépend aussi de l'environnement interne, du fait que nous devons être une famille. Nous n'étions pas comme ça, et cela se reflétait sur le terrain. Si quelqu'un devait être blâmé, ils me blâmaient. Je fais mon autocritique et j'aurais dû mieux jouer. Mais j'ai toujours été blâmé, même si j'ai joué seulement quelques minutes dans un match", a analysé le Chilien.

Un divorce voulu

Alexis Sanchez a finalement fait 45 apparitions pour les Red Devils, toutes compétitions confondues, marquant seulement cinq fois et délivrant neuf passes décisives, des statistiques pâles par rapport aux 80 buts qu'il a marqués en 166 matchs avec les Gunners. L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a récemment concédé qu'Alexis Sanchez n'avait tout simplement pas réussi à jouer à son plein potentiel à United.

"Nous lui souhaitons le meilleur et c'est un joueur de haut niveau que nous voulons voir jouer son meilleur football", a déclaré Solskjaer. "Pour une raison quelconque, nous n'avons pas vu le meilleur de lui ici, mais c'est un professionnel de haut niveau et nous lui souhaitons tout le meilleur." L'ancien Red Devis, Paul Scholes n'a pas été si gentil dans ses adieux à l'attaquant chilien, notant que le club aurait dû organiser son départ' plus tôt.