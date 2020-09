Bruno Fernandes répond à la pique de Mourinho : "Il n'y a que De Bruyne qui a de meilleures stats que moi"

L'entraîneur de Tottenham a remis en question la principale source des buts du Portugais en fin de saison, qu'il considère comme "positive".

La star de , Bruno Fernandes, a répondu à la pique de José Mourinho, tout en soulignant que Kevin De Bruyne est le seul homme à pouvoir se vanter d'avoir des meilleures statistiques concernant son implication sur le nombre de buts de son équipe. Bruno Fernandes a marqué 12 buts lors de ses 22 premières sorties pour Manchester United après avoir quitté le Sporting CP à Old Trafford lors du mercato hivernal.

Il a également réussi à fournir huit passes décisives alors que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a terminé troisième de la , ce qui fait que l'investissement initial du club de 55 millions d'euros semble être une bonne affaire pour l'international portugais. Cependant, huit de ses buts sont venus du point de penalty, les Red Devils ayant réussi à ontenir un total de 20 fautes dans la surface de réparation toutes compétitions confondues en 2019-20.

Manchester United a établi un nouveau record du plus grand nombre de penalty obtenus en une seule campagne (14), et Mourinho, qui a entraîné à Old Trafford entre 2016 et 2018, n'a pas pu résister à mettre un petit tacle à Bruno Fernandes lorsqu'il a été interrogé sur son impact à Manchester : "Bruno est arrivé, était en forme, a très bien joué, a amélioré l'équipe United et s'est également révélé être un excellent tireur de pénalité, l'un des meilleurs au monde, car il avait environ 20 penalty à marquer", a déclaré le patron de en juillet. Et Fernandes a maintenant répondu aux commentaires de Mourinho avant la nouvelle saison, déclarant au journal portugais A Bola : "Honnêtement, je ne me suis pas senti piqué".

"Tout ce que je retiens, c'est que je frappe bien les penaltys"

"Je sens que je suis un bon tireur de pénalités et rien de plus, je comprends, mais ce que je retiens de ses paroles de Mourinho, parce que je suis une personne très positive, c'est qu'il a dit que je frappais bien les penaltys. C'est une réalité, notamment depuis mon arrivée à Manchester United", a analysé le Portugais. Le joueur de 25 ans a ensuite comparé son record dans le dernier tiers avec la star de , Kevin De Bruyne, qui a égalé le record de passes décisives de Thierry Henry sur une saison en Premier League la saison dernière.

"J'entends des gens dire, 'ah, il ne marque que sur des tirs au but' mais il y a peu de temps, j'ai vu les statistiques et, à l'exception des penaltys, seul Kevin De Bruyne est plus impliqué dans les buts de son équipe que moi en parmi les milieux de terrain", a déclaré Fernandes. L'international portugais est actuellement avec sa sélection nationale et n'aura que peu de temps pour se remettre des deux matches de la Ligue des Nations contre la et la à son retour à Old Trafford. Manchester United lancera sa campagne 2020-2021 à domicile à le 19 septembre, sept jours avant de se rendre à .