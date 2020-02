Sampdoria-Naples (2-4), Naples poursuit sa remontée

La dernière rencontre de la 22e journée de Serie A, opposant la Sampdoria à Naples, s’est achevée par un succès de la bande à Gattuso.

a pris le dessus sur la la semaine dernière. Un succès de prestige que les Partenopei ont pu confirmer ce lundi. L’équipe de Gattuso est revenue avec les trois points de la victoire de son déplacement à la . Le but de la victoire a été inscrit par l’Allemand Diego Demme à sept minutes du terme. Dans les arrêts de jeu, Dries Mertens a même corsé l'addition, portant la marque à 4-2.

A Genes, les vice-champions d’ avaient mené par deux buts d’écart très rapidement. Milik (3e) et Elmas (16e) ont chacun marqué un but. Un break vite assuré mais que les visiteurs n’ont pas su préserver.

L’inusable Fabio Quagliarella a relancé le suspense à la 26e minute en inscrivant un superbe but. Puis, en seconde période, Gabbiadini a égalisé sur pénalty. La Samp aurait même pu l’emporter si elle n’avait pas eu un but refusé pour hors-jeu. Au final, et alors qu’elle a fait le plus dur pour éviter la défaite, l’équipe génoise a dû baisser pavillon.

Avec ce résultat, Naples retrouve la première moitié de tableau (10e). Insigne et ses coéquipiers restent cependant bien loin encore des places donnant accès à la Ligue des Champions, son objectif. Ils sont à 9 points de l’ (4e). Quant à l’équipe de Ranieri, elle reste juste au-dessus de la zone de flottaison (16e).