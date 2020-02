Salaires Ligue 1 : Neymar joueur le mieux payé

Le classement des joueurs les mieux payés en Ligue 1 a été dévoilé. Sans surprise, Neymar arrive en tête et devance neuf de ses coéquipiers du PSG.

Le PSG est le club le plus puissant et le plus riche du championnat français. Une vérité qui se vérifie à travers le classement des joueurs les mieux payés de cette , révélé par le quotidien L’Equipe. Les onze premières places sont toutes occupées par des Franciliens, avec un salaire moyen qui s’élève à 820000€ par mois. Les champions de devancent l’AS (220000€) et l’ (212000€), tandis que Reims ferme la marche, avec des rétributions à hauteur de 24000€.

Comme on pouvait s’y attendre, Neymar est le joueur le mieux payé en Hexagone. Le Brésilien touche un salaire brut d’environ 3M€ par mois. Il est le leader et son premier poursuivant est loin derrière. Il s'agit de son coéquipier et compère au sein de l’attaque parisienne, Kylian Mbappé. Le champion du monde émarge à 1,9M€ par mois. Ce qui fait de lui le footballeur français le mieux payé en .

L'article continue ci-dessous

Les joueurs les mieux payés de la Ligue 1

1. Neymar (PSG) : 3,06 M€

2. Kylian Mbappé (PSG) : 1,91 M€

3. Thiago Silva (PSG) : 1,5 M€

4. Edinson Cavani (PSG) : 1,345 M€

5. Marquinhos (PSG) : 1,2 M€

6. Marco Verratti (PSG) : 1,2 M€

7. Angel Di Maria (PSG) : 1,1 M€

8. Keylor Navas (PSG) : 1 M€

9. Mauro Icardi (PSG) : 800.000 euros

10. Leandro Paredes (PSG) : 750.000 euros

Plus d'équipes

On retrouve ensuite dans l’ordre Thiago Silva (1,5M€), Cavani (1,35M€), Marquinhos et Verratti (1,2M€). Dans le cas des deux derniers, c’est une vraie progression par rapport à l’année écoulée. Avec leurs récentes prolongation de contrat, ils ont tous les deux doublé leur salaire, intégrant le gotha des Parisiens qui touchent plus de 1M€ par mois (toujours en brut). Ils devancent notamment les deux recrues de l’équipe que sont Mauro Icardi (800000€) et Keylor Navas (1M€).

Ben Yedder, le non-parisien le mieux classé

Il faudrait donc descendre au 12e rang pour trouver la trace d’un non-parisien dans ce classement, en la personne de Wissam Ben Yedder. Avec 650000€, l’international tricolore arrive en tête de ce qu’on pourrait qualifier l’autre monde. Même si dans le Top 30, on retrouve encore six autres parisiens. WBA est le mieux payé de son équipe, devançant notamment Cesc Fabregas (600000€) et Tiémoué Bakayoko (450000€). A noter que les Marseillais le mieux rémunérés sont Kevin Strootman et Dimitri Payet (500000€), tandis qu’à c’est Memphis Depay qui décroche la timbale (420000€).

Tuchel, le mieux payé des coaches

Chez les entraineurs, Thomas Tuchel est, lui aussi, leader. Le coach allemand, qui a été prolongé en mars 2019, perçoit 620000€ par mois. Il devance successivement André Villas-Boas (400000€), Paulo Sousa et Robert Moreno (280000€). Le dernier de ce classement est le Nîmois Bertrand Blaquart avec un salaire de 20000€.