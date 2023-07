Salaire triplé pour Bernardo Silva ?

Le club saoudien de Pro League Al-Hilal cherche à recruter la star de Manchester City, Bernardo Silva, cet été.

Selon ESPN, le club serait prêt à offrir à l'international portugais près de 500 000 livres sterling par semaine.

Cela équivaut à près de trois fois son salaire actuel à l'Etihad Stadium, bien que City soit l'un des clubs les plus riches du monde.

Silva préférerait rester en Europe pour disputer la Ligue des champions, mais n'a pas exclu un départ pour l'Arabie saoudite.

S'il partait au Moyen-Orient, il rejoindrait des joueurs comme N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly et Roberto Firmino, qui ont également quitté la Premier League ces dernières semaines.

Quelle est la valeur de transfert de Bernardo Silva ?

FootballTransfers évalue Silva à 76,4 millions d'euros, et seule une poignée de joueurs de City se voient attribuer une valeur de transfert attendue (VTA) supérieure à celle de l'ancien Monégasque.

Seuls sept joueurs de la tranche d'âge 23-30 ans ont une valeur de transfert supérieure à la sienne.

Et sa valeur serait encore plus élevée s'il ne s'agissait pas d'un joueur déjà au sommet de sa carrière et à qui il ne reste que quelques années de contrat.

C'est le résultat d'années d'excellentes performances constantes, la valeur de Bernardo ayant constamment dépassé les 50 millions d'euros depuis janvier 2019.

Silva a admis qu'il trouvait "ennuyeux" de jouer contre des défenses pleines à Man City, ce qui suggère qu'il pourrait être à la recherche d'une autre opportunité cet été, ce qui serait certainement au détriment de son club si l'on en croit sa forme.