Saint-Etienne-PSG : Neymar-Mbappé, un duo en nette progression

En cette fin d'année, le PSG peut compter sur le retour en forme de ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé, décisifs ensemble depuis trois matches.

Depuis leurs retrouvailles, ils enchaînent les actions de classe, les buts et les passes décisives. Titulaires ensemble pour la première fois de la saison, contre Nantes (2-0), le 4 décembre dernier, Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas perdu de temps pour soigner leurs statistiques. Mercredi encore, face à (5-0), les deux cracks ont régalé, se montrant chacun impliqué sur quatre des cinq buts parisiens.

Neymar a signé une avant-dernière passe, un but et deux passes décisives alors que Kylian Mbappé s'est signalé par deux passes décisives, un but et un penalty obtenu en fin de match. Des chiffres en accord avec la qualité du duo, qui avait déjà donné la victoire contre , avant de faire de même à (1-3) le week-end dernier. Mais plus que les statistiques, c'est leur capacité à se trouver davantage qui a attiré l'œil face aux Turcs.

Car contre Nantes et Montpellier, la prestation d'ensemble, malgré les buts, n'avait pas convaincu totalement. En revanche, mercredi, le visage montré par l'équipe a été tout autre. Et Neymar, à gauche ou dans l'axe, a très souvent recherché Kylian Mbappé, avec 21 passes au total en direction du Français, soit 11 passes de plus qu'à Montpellier et 9 de plus que face aux Nantais, au Parc des Princes.

28 matches de L1 ensemble depuis leur arrivée

Neymar a même signé une passe décisive en direction de son compère en seconde période, lui rendant la pareille après avoir profité d'une offrande de Kylian Mbappé pour marquer également. "Kylian et Ney ont gagné en capacité, disait Thomas Tuchel Tuchel samedi en conférence de presse. Ils ont manqué beaucoup de matches avec des blessures. Il était nécessaire qu'ils jouent ensemble."

La bonne réaction de Neymar, chahuté en raison de ses envies de départ l'été dernier, est aussi à souligner : "Je suis très heureux qu'il puisse montrer qu'il est un joueur hyper important pour nous, ajoutait Tuchel. C'est un joueur avec un grand coeur. Lors du dernier match, il a été super fiable, il a joué avec beaucoup d'intensité. Tout le monde l'a senti, et pour ça, ça a changé. Je suis convaincu qu'il veut continuer. C'est bien pour tout le monde, pour nos supporters et le club."

L'association Neymar-Mbappé reste rare depuis leur arrivée à l'été 2017. Les deux stars n'ont disputé que 28 rencontres de côte à côte, sur les 93 matches de championnat que le PSG a joués depuis leurs transferts respectifs, à 180 millions d'euros pour Mbappé, et 222 millions pour Neymar. La preuve, s'il en fallait une, que ce duo a encore une marge de progression non-négligeable. Alors, imaginez un petit peu les dégâts potentiels...