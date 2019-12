PSG-Nantes (2-0), Neymar-Mbappé, un duo déjà décisif

Brouillon en première mi-temps, le duo Neymar-Mbappé a fait craquer la défense nantaise mercredi, après la pause (2-0). Les deux hommes ont marqué.

Kylian Mbappé et Neymar ensemble au coup d'envoi. Ce n'était encore jamais arrivé en 2019/20. Certes, les deux hommes avaient déjà évolué ensemble, pendant 30 minutes à Bordeaux (0-1) le 28 septembre, et la semaine dernière pendant une mi-temps à Madrid (2-2), mais le duo n'avait encore jamais démarré un match. Une première cette saison, donc. Et un événement plutôt rare, d'ailleurs, depuis leur arrivée en grande pompe à l'été 2017.

À l'époque, ils étaient sûrement peu nombreux à imaginer que Kylian Mbappé et Neymar jouent si peu de matches l'un avec l'autre. Et pourtant, face à (2-0), le Français et le Brésilien n'ont disputé que leur 27e rencontre de côte à côte... sur les 92 matches de championnat que le PSG a disputés depuis leurs transferts respectifs. Un faible ratio expliqué au gré des blessures et des suspensions de chacun.

Une deuxième mi-temps plus convaincante

Forcément, mercredi soir, de nombreux regards étaient tournés vers les deux cracks. L'un en pointe : Kylian Mbappé. L'autre à gauche : Neymar. Et à la mi-temps, le bilan de leur performance était peu reluisant, avec seulement trois ballons échangés entre les deux attaquants, et beaucoup de déchet technique. Une association peu convaincante, à l'image de l'équipe parisienne, brouillonne, malgré un but refusé à Neymar en fin de mi-temps après l'intervention du VAR (42e).

Il suffisait de se montrer patient. Car après la mi-temps, c'est tout le PSG qui a montré de meilleures choses. Mbappé et Neymar, plus proches, sont montés en gamme, se trouvant davantage. Et Mbappé, d'une "Madjer", a fait se lever le Parc des Princes sur un service de Di Maria (1-0, 52e). Un but plein de malice pour l'international tricolore, auteur de sa 6e réalisation de la saison en , avant d'être remplacé par Mauro Icardi (78e).

Neymar y est également allé de son but. Sur un penalty tiré puis retiré, et marqué à chaque fois (2-0, 94e). La récompense d'une mi-temps encourageante de sa part. Bien meilleure en tout cas que ses sorties face à (2-0) et le Real. Le "Ney", resté 90 minutes sur le terrain, n'a pas tout réussi. Loin de là. Mais il commence à retrouver du rythme, eet ça se voit. Quant à son association avec Mbappé, on devrait la revoir très vite. Peut-être dès samedi à (17h30).

.@IGanaGueye : "6 ou 8, je n'ai pas de préférence. Le plus important pour moi, c'est d'être sur le terrain et d'aider l'équipe." #PSGFCN pic.twitter.com/rRoBhg1OMO — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) December 4, 2019

Après la rencontre, Abdou Diallo disait à propos du duo : "Justement, c'est la première fois (cette saison, ndlr). Il faudra du temps pour peaufiner les automatismes, et l'entente entre les deux, mais je pense que ça promet quand même de belles choses."

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.