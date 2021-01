Saint-Etienne-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Pour sa première sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino se rend à Saint-Etienne. Diffusion TV, streaming, compo... Goal vous dit tout sur ce match !

L'ère Pochettino démarre ce mercredi (21 h) à Saint-Etienne, dans le cadre de la 18e journée de . Pour le déplacement dans le Forez, le nouvel entraîneur du PSG sera privé de neuf joueurs dont Neymar, qui n'est pas encore remis de sa blessure à la cheville.

Le Brésilien manquera à l'appel au Stade Geoffroy-Guichard, à l'instar de Kurzawa (ischios), Kimpembe (ischios), Icardi (adducteurs), Danilo Pereira (ischios), Paredes (hanche), Florenzi (cheville), Rafinha (COVID) et Bernat (genou).

Pour sa première sur le banc du , Mauricio Pochettino pourrait être tenté d'aligner une équipe en 4-3-3. C'est dans ce système qu'il a fait travailler ses hommes ces derniers jours. Marco Verratti pourrait se voir confier les rênes du milieu de terrain dans un rôle hybride, un cran plus haut que Gueye et Herrera. Kean est pressenti pour débuter en pointe, avec Mbappé sur l'aile gauche et Di Maria sur le côté droit.

Avant sa grande première en tant qu'entraîneur du PSG, Pochettino a confié mardi en conférence de presse : "Nous sommes heureux de retrouver la compétition avec ce déplacement à Saint-Etienne. On va défier un entraîneur (Claude Puel) que l'on connaît bien et qu'on admire puisqu'on l'a affronté plusieurs fois en . Il a des principes de jeu très clairs. Ce sera un match compliqué."

Saint-Etienne est 14e de L1 à six points de la zone de relégation, Paris pointe au 3e rang à un point de et .

Match Saint-Etienne-PSG Date Mercredi 6 janvier 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match Saint-Etienne-PSG est diffusé sur la chaîne Téléfoot.

Chaîne TV Streaming Téléfoot Téléfoot stadium 1

Le groupe du PSG et la compo probable

Position Les joueurs convoqués Gardiens Non communiqué Défenseurs Non communiqué Milieux Non communiqué Attaquants Non communiqué

La compo probable : Navas - Dagba, Kehrer, Marquinhos (c), Bakker - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé

Les principaux absents

Icardi (reprise), Kurzawa, Danilo Pereira, Kimpembe, Neymar, Paredes, Florenzi, Bernat (blessés), Rafinha (COVID)