PSG - "Un rêve qui devient réalité" pour Mauricio Pochettino

Avant ses grands débuts comme entraîneur du PSG mercredi (21 h) à Saint-Etienne, Mauricio Pochettino a donné sa première conférence de presse.

C'était sa toute première prise de parole en tant qu'entraîneur du . Ce mardi après-midi, en visioconférence, Mauricio Pochettino était présenté à la presse aux côtés de son adjoint Miguel D'Agostino, qui s'est chargé de la traduction. L'ancien défenseur et capitaine du club est revenu sur sa nomination à la place de Thomas Tuchel, n'hésitant pas à dire que c'est "un rêve qui devient réalité" de s'asseoir sur le banc parisien.

La gestion des stars

Mauricio Pochettino : Je vais travailler avec de grands footballeurs, c'est une fierté énorme d'être ici. Je sais ce que représente Paris. Par le passé aussi j'ai travaillé avec de grands joueurs. On fera au mieux pour optimiser les choses.

Lionel Messi

Je pense d'abord que le Père Noël a été généreux avec moi, avec nous, en nous donnant la possibilité d'être dans un club comme le PSG. J'en profite pour remercier le président Nasser (Al-Khelaifi) et Leonardo de nous donner cette possibilité. Il peut y avoir beaucoup de rumeurs dans un club comme Paris, laissons les pour le futur. (...) Je suis ravi d'être là. C'est un rêve qui devient réalité. On aura le temps de penser à tout cela à l'avenir.

Messi, Eriksen, Alli, le mercato...

Le PSG est un gros club et tous les grands joueurs sont les bienvenus à Paris. (...) On est arrivé il y a quelques jours. On discute avec Leonardo des possibilités qu'il peut y avoir, mais on est dans un contexte sanitaire difficile. On regarde déjà les retours des blessés, notre effectif.

Différent de ?

C'est difficile de comparer avec Tottenham. Tous les clubs sont différents. Tottenham restera toujours gravé dans nos coeurs, mais chaque club a sa particularité, ses traditions, sa culture. Le PSG est l'un des plus gros clubs du monde.

L'utilisation de Neymar

Dès que Neymar commencera à s'entraîner avec le groupe, on trouvera la meilleure position pour qu'il exprime son potentiel, son talent. Nous n'aimons pas parler de système, mais d'organisation et d'animation. Pour Neymar, comme pour tous les joueurs, on va essayer de trouver la meilleure position pour qu'ils aident l'équipe à être performante. Neymar est un leader, il y a différentes façons d'exprimer ce leadership. Plus on aura de leaders, mieux ce sera pour l'équipe et pour le club.

La meilleure position de Mbappé ?

Un grand joueur comme Kylian peut jouer dans différentes positions sur le terrain. Sur le côté, ou dans l'axe. Ce n'est pas un souci. Le plus important, ce sont les zones dans lesquelles il pourra se trouver en cours de match. Comme pour Neymar et les autres, il faudra trouver la meilleure utilisation afin qu'il puisse attaquer l'espace, jouer entre les lignes et déborder. Ce sera le défi pour que lui et les autres puissent donner le meilleur pour l'équipe.

Ses premières impressions

C'est incroyable de voir la qualité de cet effectif. Ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait. On est très contents d'avoir cet effectif et des joueurs de cette qualité.

Le déplacement à Saint-Etienne

Nous sommes heureux de retrouver la compétition avec ce déplacement à Saint-Etienne. On va défier un entraîneur (Claude Puel) que l'on connaît bien et qu'on admire puisqu'on l'a affronté plusieurs fois en . Il a des principes de jeu très clairs. Ce sera un match compliqué.

La gestion des blessés et le staff médical

On démarre avec un nouveau staff, mais les structures du club sont magnifiques et il y a un très bon staff médical, avec de très grands professionnels. On doit trouver un fonctionnement et une dynamique pour récupérer des joueurs le plus rapidement possible. Le plus important, c'est qu'ils soient aptes pour performer dans la durée.