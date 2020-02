Rudi Garcia aimerait rester "pour toujours" à Lyon

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en octobre dernier, l'entraîneur Rudi Garcia se voit rester très longtemps chez les Rhodaniens.

Rudi Garcia, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'OL mais très critiqué, se voit rester très longemps à comme il l'a confié dans la presse italienne.

"Le président Aulas est un visionnaire, il a compris avant les autres l'importance des infrastructures. Ici, il y a un plan de relance sérieux et à moyen terme. C'était facile de dire oui, même si mes anciens supporters de l'OM l'ont mal pris", a ainsi confié Garcia.

"Qu'est-ce que je vais faire après mon passage à l'OL ? Si ça tenait qu'à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s'ils me demandent de partir, on verra", a ajouté l'ancien coach de la Roma pour le Corriere dello Sport ce jeudi.