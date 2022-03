Ruben Dias absent 4 à 6 semaines

L'international portugais sera sur la touche après s'être blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire en FA Cup de City contre Peterborough cette semaine.

Manchester City devra se passer de Ruben Dias pendant six semaines. Le défenseur sera engagé dans une véritable course contre la montre afin d’être pour le choc décisif pour le titre contre Liverpool. En revanche, il est d’ores et déjà acquis qu’il fasse l’impasse sur les barrages de la Seleçao à la fin du mois.

Guardiola refuse de se plaindre

Pep Guardiola a confirmé que l'international portugais s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire en FA Cup contre Peterborough après être entré en seconde période. Nathan Aké a également été écarté du derby de Manchester dimanche en raison d'une blessure, laissant Guardiola avec les seuls John Stones et Aymeric Laporte comme seuls défenseurs centraux valides.

"C'est une blessure musculaire - ischio-jambier - [il faudra] quatre à six semaines", a déclaré Guardiola aux journalistes à propos de son arrière portugais. "Cela arrive. Dans d'autres saisons, nos meilleurs joueurs ont été absents pendant huit ou neuf mois. J'aimerais qu'il soit là mais il n'est pas là, je ne vais pas pleurer. C'est comme ça. Pendant la saison, cela arrive".

"Les gens disent que nous avons eu de la chance avec le Covid. Nous avons eu 14, 15 joueurs en forme depuis je ne sais combien de mois, a-t-il poursuivi. Avec ces joueurs, nous allons nous battre et essayer de bien jouer. Il est impossible de se battre si l'on ne joue pas bien. Nous jouons avec notre peuple et espérons que notre peuple nous soutiendra comme il le fait toujours."

En plus du match contre Man Utd, Dias manquera la rencontre de Premier League contre Crystal Palace et le quart de finale de la FA Cup à Southampton. Après la trêve internationale, City affrontera Burnley avant l'énorme choc contre Liverpool le 10 avril. Dias en sera alors à cinq semaines d’arrêt.

City est également susceptible de disputer un quart de finale de la Ligue des champions la semaine d’éviter, à condition bien sûr d'éviter une catastrophe majeure contre le Sporting CP mercredi prochain. A l’aller, les Sky Blues l’avaient emporté 5-0.