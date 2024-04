Ruben Amorim, l'énorme démenti

Ruben Amorim a réfuté les informations selon lesquelles l'entraîneur du Sporting CP aurait déjà conclu un accord verbal pour rejoindre Liverpool.

Reconnu comme l'un des jeunes talents les plus brillants du football européen, Amorim fait figure de favori pour succéder à Klopp à Liverpool. En effet, Klopp a annoncé sa décision de quitter son poste d'entraîneur principal de Liverpool en janvier, ce qui a poussé le club à lui chercher un successeur.Initialement, Xabi Alonso était considéré comme un candidat de premier plan pour le poste. Cependant, Alonso, qui a connu un début de carrière réussi en tant que manager, a confirmé son engagement avec le Bayer Leverkusen, écartant toute possibilité de transfert à Liverpool. Des rapports récents ont affirmé qu'Amorim avait conclu un "accord verbal de principe" pour prendre les rênes d'Anfield à partir de la saison prochaine. Il a même été dit qu'il s'était vu offrir un contrat de trois ans et que tout était en place à Merseyside, à moins qu'il ne signe. Cependant, lors d'une conférence de presse, Amorim a démenti ces informations, insistant sur le fait qu'il n'avait eu aucune discussion ni aucun accord avec les dirigeants de Liverpool. "Il n'y a pas eu d'entretien, et encore moins d'accord [avec Liverpool]", a-t-il déclaré aux journalistes. "La seule chose que nous voulons, nous tous ici, c'est être champions avec le Sporting, et rien ne changera. Je le répète : Je suis l'entraîneur du Sporting. Il n'y a pas eu d'entretien avec un quelconque club, ni d'accord avec un quelconque club. Je me concentre, comme toujours, sur la défense de mon club". Au milieu des spéculations, Amorim a demandé aux médias de s'abstenir de toute nouvelle question sur son avenir, exprimant sa détermination à se concentrer sur la poursuite du titre de champion du Portugal par le Sporting. "Comme je n'ai vraiment rien à dire, il n'y aura pas d'interviews ou d'accords avec l'entraîneur du Sporting. L'affaire est réglée, que ce soit pour ce club ou pour un autre. C'est la dernière fois que je parle de mon avenir", a-t-il déclaré.