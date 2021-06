"C'était rouge direct", Tony Chapron dézingue les arbitres de France-Allemagne et la VAR

L'ancien arbitre de Ligue 1 est furieux après les arbitres du match France-Allemagne.

Aujourd'hui consultant pour Canal+, l'ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chapron a accordé une interview à nos confrères du Parisien et estime que l'arbitrage lors de la rencontre France-Allemagne a été catastrophique.

Chapron aurait mis un rouge à Gosens

Tony Chapron a tout d'abord analysé le choc entre Gosens et Pavard. Le joueur français a été touché de plein fouet à la tête par le genou de son adversaire : « Déjà, regardez ce qui s'est passé sur Pavard. Comment Gosens, l'Allemand, a-t-il pu terminer le match ? Là, il n'y a pas de contestation possible. Aux images, on voit que c'est une agression violente et gratuite. C'était rouge direct. »

« Il est absolument incompréhensible que personne n'ait prévenu l'arbitre. Si cela n'est pas une "une erreur manifeste", comme écrit dans les textes pour intervenir, où y en a-t-il ? », ajoute-t-il.

Chapron aurait sifflé penalty sur le tacle d'Hummels

Un autre fait du match a interpellé Tony Chapron : le tacle non sanctionné de Hummels sur Mbappé dans la surface de réparation : « Le penalty refusé à Mbappé, pour moi, il est évident. Quelques heures après le match, j'ai appelé un ami arbitre international qui m'a dit : « Moi aussi, je l'aurais sifflé en revoyant les images. » Et, là, on touche un point crucial de la médiocrité de l'arbitre : tout le monde sait que Mbappé, quand il part au but face au gardien, possède neuf chances sur dix de marquer. Quel est alors son intérêt de tomber ? En plus, ce n'est pas lui qui va tirer les penalties. Lui, il veut améliorer ses statistiques et marquer. Pas offrir un penalty. Une fois qu'on a cela en tête comme un arbitre de haut niveau, on doit, a minima, regarder les images. »

Chapron remet en cause la VAR

Avec ces deux erreurs d'arbitrage, Tony Chapron s'en prend ouvertement à la VAR qu'il remet même en question : « L'utilisation de la VAR est toujours une énorme escroquerie et une arnaque totale. Je persiste et je signe. Tout cela est un non-sens. On nous avait vendu cette technologie pour empêcher les injustices et mettre fin aux polémiques. On n'en a jamais eu autant ! À un moment, il faudra en tirer les bonnes conclusions. »