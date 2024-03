Ronaldo a fait l'éloge de Jude Bellingham après les débuts fulgurants du milieu de terrain anglais au Real Madrid.

Ronaldo a accordé une longue interview au Mail Online sur la saison des Blancos, soulignant leur amélioration en tant qu'équipe et évoquant l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé. Mais il a admis que Bellingham était le point positif le plus apparent de la campagne jusqu'à présent.

L'ancien joueur du Brésil et du Real Madrid a ainsi longuement fait l'éloge de Bellingham : "J'aime la façon dont Jude Bellingham joue. La façon dont il joue à Madrid, en marquant des buts dans presque tous les matches, j'adore le regarder jouer. Il va toujours de l'avant. J'ai regardé quelques matches au stade Bernabeu et j'ai cherché Bellingham. Il m'a beaucoup surpris par sa qualité. La vitesse à laquelle il court dans la surface, vous pouvez voir qu'il veut marquer des buts tout le temps. Il me rappelle un peu Zinedine Zidane par sa qualité".

Ronaldo Nazario dévoile son joueur préféré

Madrid a dépensé beaucoup d'argent pour Bellingham l'été dernier, faisant venir l'Anglais à Santiago Bernabeu pour un montant initial de 103 millions d'euros. Jusqu'à présent, il s'est montré à la hauteur de l'investissement, en menant la ligne dans la configuration unique en 4-4-2 diamant de Carlo Ancelotti.

Bellingham est sous le coup d'une suspension de deux matches en première division espagnole. Il a reçu un carton rouge à la fin du match de Liga entre les Blancos et Valence, après avoir affronté l'arbitre sur une décision controversée qui a privé son équipe d'un but à la dernière seconde. Il fera son retour au sein de son club le 31 mars, mais on s'attend à ce qu'il joue avec l'Angleterre avant cette date.