"Ronaldo n'a jamais été un leader et ne le sera jamais" - La Juventus est invitée à se passer du Portugais "individualiste"

L'ancien milieu de terrain des Bianconeri, Massimo Mauro, pense que le moment est venu pour les deux parties de se séparer.

La Juventus doit se passer de "l'individualiste" Cristiano Ronaldo cet été, affirme l'ancien milieu de terrain des Bianconeri, Massimo Mauro, déclarant sur la superstar portugaise qu'il "n'a jamais été un leader et ne le sera jamais". Un ajout de marque a été fait dans les rangs à Turin au cours de l'été 2018, avec le quintuple vainqueur du Ballon d'Or décidant de quitter le Real Madrid afin de relever un nouveau défi de taille en Italie.

Deux titres de Serie A remportés ont été apprécié à l'Allianz Stadium, mais on se demande si la Juventus a eu recours à toute la valeur de Cristiano Ronaldo alors qu'il approche des 12 derniers mois de son contrat et que l'équipe d'Andrea Pirlo est en mauvaise posture dans la course au titre. Au milieu des rumeurs de départ et des critiques de l'influence de Cristiano Ronaldo à la Juve, Mauro a déclaré à la Gazzetta dello Sport: "Ronaldo n'a jamais été un leader là où il a joué et il ne le sera jamais".

"Il est comme une entreprise et son chiffre d'affaires est plus important pour lui que le succès de l'équipe. Cristiano Ronaldo ne traîne pas ses coéquipiers avec lui, il veut toujours qu'ils lui donnent le ballon pour marquer des buts. C'est un grand individualiste, il n'est pas un joueur d'équipe. Du point de vue des résultats, la Juventus avec lui n'a pas fait mieux que par le passé, ils ont même fait pire en Ligue des champions. C'est pourquoi la meilleure chose pour tous les deux est que leurs chemins se séparent", a indiqué l'ancien Bianconero.

Le bilan de CR7 à la Juventus

L'international portugais, qui continue de poursuivre un record de meilleur buteurs de tous les temps en sélection nationale, a maintenu des normes individuelles remarquables avec la Juventus. Il a marqué 97 buts en 126 apparitions et aura pour objectif d'atteindre la barre des 100 avant la fin de la saison, afin de réaliser un tel exploit dans un troisième club différent dans sa carrière.

Deux titres de Serie A ont été remportés, auxquels associe quelques couronnes de Supercoupe d'Italie, et une Coupe d'Italie, le seul trophée nationale lui manquant en Italie, peut être encore gagné cette saison. Le succès en Ligue des champions tant désiré par la Juventus avec le recrutement de Cristiano Ronaldo s'est toutefois révélé insaisissable pour l'attaquant qui a remporté la plus belle récompense continentale à cinq reprises.

La Juventus a été éliminé de la compétition dès les huitièmes de finale en 2020-2021, après avoir subi une défaite inattendue contre le FC Porto, et un changement sur et en dehors du terrain est maintenant envisagé à Turin.