Juve - Ronaldo a jeté son maillot après la victoire face au Genoa

Le Portugais a terminé la rencontre frustré malgré le victoire de la Juventus face au Genoa, jetant son maillot en direction d'un ramasseur de balle.

Cristiano Ronaldo donnait son maillot à un ramasseur de balles lorsqu'il l'a jeté à l'issue de la victoire 3-1 de la Juventus contre le Genoa, ce dimanche. Une réaction probablement due à la colère de l'attaquant portugais, qui n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets au cours de la rencontre.

Dejan Kulusevski, Alvaro Morata et Weston McKennie ont marqué les trois buts de la victoire des champions d'Italie, mais Ronaldo a attiré l'attention des médias par sa réaction après le coup de sifflet final.

La star portugaise a jeté son maillot avant de traverser le tunnel pour rejoindre les vestiaires et il a été ramassé par un ramasseur de balles. Il a été rapporté que l'attaquant évacuait sa frustration, mais il a depuis été expliqué qu'il donnait son maillot comme un cadeau au ramasseur de balles en question.

Il y a quelques semaines, Ronaldo avait déjà fait la une des journaux lorsqu'il a jeté son brassard de capitaine au sol et a traversé le tunnel après avoir vu un but refusé lors du match nul du Portugal contre la Serbie en qualification pour la Coupe du monde.

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur la colère apparente de l'attaquant, l'entraîneur de la Juve, Andrea Pirlo, a pris sa défense. "C'est normal qu'il ait voulu marquer un but, surtout en voyant que le match s'était déroulé d'une certaine manière", a-t-il déclaré à Sky Sport. Cela fait partie de l'attitude des champions qui veulent toujours laisser leur empreinte."

Même s'il n'a pas inscrit son nom sur la feuille de match, Ronaldo a réalisé une belle performance pour la Juve. Il a joué un rôle dans le but de Morata après 22 minutes de jeu, en voyant sa tentative frapper le poteau et rebondir dans la course de l'attaquant pour une finition facile. Ronaldo a tiré six fois au total pendant le match, plus que tout autre joueur sur le terrain.

Ronaldo occupe actuellement la première place du classement des buteurs de Serie A avec 25 buts inscrits depuis le début de la saison, soit quatre de plus que son dauphin, Romelu Lukaku, qui n'a pas non plus trouvé la faille ce dimanche face à Cagliari.