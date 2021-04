Juve - Pirlo : "Je me donne un 6, je peux faire mieux"

L'entraîneur de la Juventus est revenu sur la victoire en deux temps de son équipe face au Genoa ce dimanche (3-1).

La Juventus obtient sa deuxième victoire consécutive en battant le Genoa 3-1 et reste à la troisième place, répondant ainsi aux succès de Milan, Naples et la Lazio dans la course pour une place en Ligue des champions.

Après une excellente première mi-temps, comme l'a reconnu Pirlo à Sky Sport, la Juventus a toutefois risqué de se compliquer sérieusement la vie au début de la deuxième mi-temps.

"Nous avions bien débuté le match, nous avions commencé avec la bonne attitude. À la fin de la première mi-temps, nous avons eu une opportunité. Nous sommes revenus dans le match et nous avons trop reculé, nous n'avons pas su profiter de certaines occasions", a commenté l'ancien milieu de terrain italien au coup de sifflet final.

"Malheureusement, dans certains matchs plus faciles sur le papier, nous avons perdu des points en cours de route. Aujourd'hui, nous semblions avoir le contrôle, mais certaines imprudences nous ont fait travailler plus que nous aurions dû."

Particulièrement nerveux, Cristiano Ronaldo ne semblait pas satisfait au moment de quitter la pelouse. "Ronaldo voulait marquer un but, c'est normal pour les champions. Nous parlions avec Chiellini du système de jeu parce qu'ils avaient amené beaucoup d'hommes entre les lignes. Le changement de Cuadrado ? Il avait déjà été averti et nous avons préféré ne pas prendre de risque."

Pirlo a ensuite donné son bulletin de notes, se donnant un note moyenne pour sa première saison sur le banc. "Chaque jour, vous devez vous sentir sous surveillance. Tous les coachs le sont et je le suis particulièrement car j'en suis à ma première expérience.

"Je travaille parce que j'ai une passion pour ce sport depuis que je suis enfant. Je me donne un 6 parce que je pouvais faire plus, quand tu n'atteins pas certains résultats le principal responsable est l'entraîneur."

Enfin, l'entraîneur des Bianconeri préfère ne pas se mouiller sur la question du renouvellement de Dybala, déléguant la question au club.

"Dybala ? Ce sont des choses qui concernent le club, Paulo est un champion. Cette année, nous ne l'avions pas à disposition, maintenant il est bien meilleur. Ensuite, pour les autres décisions, il y a des dirigeants."