Cité en Arabie Saoudite et proche de la Juventus ou Inter Milan, l’attaquant belge, Romelu Lukaku, sait où il doit évoluer la saison prochaine.

Arrivé au terme de son contrat de prêt avec l’Inter Milan, Romelu Lukaku ne devrait pas rester à Chelsea la saison prochaine. Le Diable Rouge serait en négociations avec ses divers prétendants pour une probable signature.

La Juventus Turin proche de boucler le transfert de Lukaku

L’ancien club de Cristiano Ronaldo en Italie souhaite signer l'attaquant belge, mais le transfert dépend du départ de Vlahovic de la Juventus. A en croire les informations du journaliste italien, Di Marzio, les deux clubs s'efforcent d'exécuter un accord d'échange qui verrait les deux attaquants se diriger dans des directions opposées. Cependant, il est indiqué que Romelu Lukaku aurait déjà donné son accord pour les conditions personnelles avec les Bianconeri. Le Belge aurait accepté de signer un contrat de trois ans, avec une année en option.

Même si les Blues veulent de Vlahovic, les Londoniens estiment exorbitant le prix demandé par les géants de Serie A pour l’attaquant serbe. La Vieille Dame a demandé de 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling/54,60 millions de dollars). Cependant, il est entendu que la Juventus est prête à négocier et pourrait se contenter de 40 millions d'euros (34,5 millions de livres sterling / 43,69 millions de dollars) car elle est impatiente de finaliser l'accord.

Récemment, Romelu Lukaku a admis qu'il doutait que son éventuel transfert à la Juventus se concrétise cet été, laissant son avenir dans le doute. Interrogé sur son potentiel transfert chez le rival de l’Inter en Serie A, tout souriant et secouant la tête alors qu'il montait dans sa voiture, l'attaquant belge a été enregistré en disant : "Non, non ... Je ne pense pas que l'affaire sera conclue."