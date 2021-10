Roma : Après l'humiliation, Mourinho s'en prend à ses joueurs

José Mourinho n'a pas hésité à remettre en question la qualité des joueurs qu'il a à sa disposition.

José Mourinho a accepté de porter la responsabilité de l'humiliante défaite 6-1 de la Roma en Europa Conference League face à Bodo/Glimt jeudi, mais n'a pas hésité à remettre en question la qualité des joueurs qu'il a à sa disposition dans la Ville éternelle.

Le Portugais avait déjà mis en doute la capacité de Brian Reynolds, Riccardo Calafiori et Marash Kumbulla à jouer pour les Giallorossi, et chacun des trois a débuté la nuit où la Roma a subi cette défaite embarrassante à l'extérieur.

"C'est moi qui ai décidé de jouer avec l'équipe que nous utilisons ce soir, donc c'est ma responsabilité", a déclaré Mourinho à Sky Sport Italia.

"Je l'ai fait avec de bonnes intentions et pour donner des opportunités à ceux qui travaillent dur et aussi donner du repos à certains gars. Ce soir, nous avons perdu contre une équipe avec plus de qualité, c'est aussi simple que cela.

"Si je pouvais utiliser les mêmes joueurs à chaque match, je le ferais. C'est risqué car il y a un énorme fossé entre nos joueurs de premier choix et de second choix. Je m'attendais à mieux, mais c'est ma responsabilité".

"Chaque défaite laisse des cicatrices. J'ai déjà parlé franchement et honnêtement aux joueurs. Ce qui est bien, c'est que personne ne va continuer à me demander pourquoi les mêmes joueurs continuent à jouer."

La Roma affronte le Napoli, leader de la Serie A, les Partenopei de Luciano Spalletti ayant gagné 3-0 contre le Legia Varsovie quelques heures après la défaite de la Roma.

"Nous ne pouvons pas nous tromper dimanche contre Naples", a ajouté Mourinho. "Nos joueurs de premier choix ont bien travaillé. Ils auront le poids de cette défaite sur leurs épaules".