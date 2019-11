Rodrygo se voit achever sa carrière au Real Madrid

Le jeune attaquant brésilien Rodrygo vient d’exprimer son souhait de rester au Real Madrid jusqu’au terme de son parcours professionnel.

Rodrygo (18 ans) dispute actuellement sa première saison au . Le Brésilien se plait chez les Merengue, à tel point qu’il serait très heureux de faire tout son parcours du côté de la Casa Blanca. C’est ce qu’il a affirmé dans un entretien accordé dernièrement à AS.

«Je suis vraiment content de la façon dont se déroulent mes débuts au Real Madrid. Ça ne pouvait pas mieux commencer, a indiqué l’ancien prodige de Santos au quotidien espagnol. Tout s'est très bien passé. Les choses ont évolué encore plus vite que prévu, et j'espère pouvoir continuer dans cette voie (…) Les Brésiliens qui étaient déjà ici m'ont apporté tout le soutien dont on a besoin lorsqu’on arrive dans un nouveau pays. Et Madrid ... J'aime Madrid ! Le climat, le mode de vie… ça me rappelle un peu Sao Paulo. Si je le pouvais, je resterai ici pour de bon ».

Des débuts parfaits avec les Merengue

Rodrygo a réussi des débuts époustouflants sous la tunique. Lors de son premier match, il a scoré au bout de quelques secondes de jeu, passant tout près du record de son compatriote Ronaldo. Il a ensuite enchainé par plusieurs prestations séduisantes, matérialisées par un total de cinq buts inscrits en six parties. Il a connu son heure de gloire contre le , où il a mis un triplé devant le public de Bernabeu.

Rodrygo est content de s’être bien intégré au Real. Dorénavant, il espère en faire de même avec la sélection brésilienne, où il vient d’être convoqué. Jeudi, il pourrait honorer sa première cape contre l’ . "Je suis vraiment excité d'être ici. Je vais travailler dur pour avoir une opportunité et j'espère que le sélectionneur me fera jouer. Je suis impatient d'y être", a-t-il confié. Thiago Silva lui a déjà mis la pression lundi pour qu’il se montre à la hauteur contre l’Albiceleste de Messi .