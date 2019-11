Thiago Silva : « Fiers de défier Lionel Messi »

Thiago Silva, le défenseur du PSG et de la Seleçao, a indiqué qu’il était content de se mesurer une nouvelle fois à la star argentine, Lionel Messi.

Le 15 novembre prochain, en , le et l’ , les deux meilleurs rivaux du football sud-américain, se retrouvent pour un nouveau bras de fer. Un rendez-vous vers lequel les deux sélections s’avancent avec un grand enthousiasme, même s’il s’agit d’un simple match amical.

Parmi ceux qui ont hâte d’y être il y a notamment Thiago Silva. L’arrière central du PSG a toujours aimé les oppositions contre l’Albiceleste, et en particulier celle où il pouvait se frotter à Lionel Messi. « Nous ne sommes pas inquiets mais plutôt fiers d’avoir la chance de l’affronter. Ils [l'Argentine] ont leur étoile, nous n'aurons pas la nôtre [Neymar]. Mais le Brésil, c’est le Brésil, et nous l’avons montré lors de notre victoire à la Copa America. Brésil-Argentine est toujours un grand match, avec un football fantastique et de très nombreuses occasions. Espérons que nous sommes plus inspirés qu'eux. "

« Le Mondial, j’y pense mais pas trop »

Si Thiago Silva est impatient de défier Messi c’est aussi pour se confronter aux meilleurs. Même à 35 ans, « O Monstro » veut rester au top, en prévision notamment du Mondial 2022 qu’il est bien décidé de disputer même s’il refuse de regarder trop loin. "Je mentirais si je disais que je n'y pensais pas. Mais je ne peux pas y penser alors qu’on a encore les qualifications à jouer. Si le Brésil ne se qualifie pas, alors je ne jouerai pas, je pense d’abord à ce qu’on joue maintenant. Je vais y aller pas à pas, j’ai 35 ans maintenant, je ne peux pas penser à l’avenir et la Coupe du Monde. Ensuite, nous verrons ce qui nous attend. "

Pour finir, durant ce point de presse, Thiago Silva s’est aussi exprimé à propos de Rodrygo, la nouvelle étoile montante du football brésilien. "C'est vraiment surprenant pour la plupart des gens, un jeune homme de 18 ans avec beaucoup de personnalité, a-t-il confié. Vous voyez, par la façon dont il marque les buts, le calme et la tranquillité de ce gamin, il ne le fait pas pour se faire remarquer. Espérons que Zidane le garde sur le banc lors du prochain match ! C’est un joueur qui demandera plus d’attention de votre part, sa qualité parle de lui-même. "