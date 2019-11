Neymar et Pogba absents de la liste des 25 meilleurs joueurs au monde

Présents dans la liste de Goal 50 depuis 2013, le Brésilien et le Français n'ont pas été retenus cette année en raison de leur inconstance.

Neymar et Paul Pogba sont tous les deux absents de la liste de Goal 50 cette année. Neymar figurait dans toutes les listes des meilleurs joueurs du monde depuis 2011, finissant même à la quatrième place en 2015 après avoir aidé Barcelone à remporter le triple.

Cependant, après deux présences dans le top 10 acquises alors qu'il était avec les Blaugrana, le Brésilien a rétrogradé au classement à la fin de sa première saison cahin-caha avec le PSG, terminant 24e. Neymar a été encore plus transparent en 2019, après avoir été une nouvelle fois été confronté à des problèmes de forme physique et qui l'empêchaient de représenter son pays à la Copa America 2019, que le Selecao avait remportée sans lui.

Pogba n'a pas été autant touché par les blessures, mais l'international français a été tout aussi fantomatique. Après s'être disputé avec son ancien manager de , Jose Mourinho, pendant la majeure partie de la première moitié de la saison 2018-2019, le milieu de terrain a connu une brève éclaircie sous Ole Gunnar Solskjaer, avant de perdre la forme. Et si le champion du monde a été élu dans le onze de la saison, son inclusion en a surpris plus d'un, étant donné l'incapacité du Français à aider son équipe à se classer parmi les quatre premiers de la .

Les reproches qui lui ont été faites concernant son indifférence semblaient fondés lorsque Pogba - qui figurait dans tous les objectifs 50 entre 2013 et 2018 - a parlé à la fin de la saison de vouloir quitter Old Trafford pour "un nouveau défi". Cependant, malgré l'intérêt du , un transfert ne s'est jamais concrétisé, tout comme un retour souhaité à Barcelone ne s'est jamais produit pour Neymar.

En conséquence, les deux joueurs doivent maintenant faire face à des défis ardus pour justifier l'investissement qu'a fait sur eux leurs clubs et aussi retrouver l'élite du football mondial.

Goal 50 est un prix annuel qui réunit les 50 meilleurs joueurs et joueuses du monde. Les joueurs sont divisés en deux groupes de 25 personnes répartis par sexe - pour la première fois - et classés en fonction de leurs accomplissements au cours de l'année précédente.

Les rédacteurs en chef et les correspondants des 42 éditions de Goal dans le monde entier ont voté en fonction de la constance de chaque candidat, de ses performances au jeu, de la trace qu'il laisse et de son succès au niveaux international et sur la scène des clubs.

Serait-ce encore Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Ou l'un des héros de la de , tels que Mohamed Salah, Sadio Mane ou Alisson, qui va remporter le prix ? Découvrez le mardi 12 novembre!