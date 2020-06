Martinez : "De Bruyne prendra tout en compte pour son avenir"

Le sélectionneur belge estime que Kevin De Bruyne n'occultera aucun paramètre quand il aura à prendre une décision sur son futur.

Kevin De Bruyne n'écarte pas l'idée de quitter , d'après son sélectionneur Roberto Martinez. Pour ce dernier, l'interdiction de toute participation européenne risque d'être préjudiciable aux Sky Blues, avec le départ de nombreux cadres qui suivrait dans le cas échéant.

Le club anglais a fait appel de sa suspension de deux ans, mais n'a pas encore été informée d'une décision finale du tribunal arbitral du sport dans cette affaire. Par conséquent, l'incertitude règne, avec la question de savoir si les joueurs ambitieux peuvent être conservés dans l'effectif des Eastlands si la compétition phare du continent n'est pas à l'ordre du jour.

De Bruyne, qui fait partie des meilleurs au monde à son poste, est parmi ceux qui ont été annoncés ailleurs, avec un intérêt prononcé du à son endroit. Martinez admet que le joueur de 28 ans évaluera soigneusement ses options. Il devra décider entre un séjour prolongé à Manchester et un challenge dans un autre club. Le sélectionneur belge a confié à beIN Sports l'un de ses atouts les plus précieux au niveau international: "Kevin est un winner. Je pense qu'il prendra tout en compte pour son avenir. Il prendra en considération le fait qu'il y ait une interdiction de Ligue des Champions, et le fait que le coach avec qui il a une relation fantastique reste ou non au club. C'est le moment où un joueur comme De Bruyne vit ses meilleures années et il a tout donné à Manchester City".

Le coach espagnol a enchéri en ajoutant qu'il n'avait conseil à donner à son protégé : "Tu te dis : "qu'est-ce qui peut arriver dans les 4/5 prochaines années ?" Personne ne peut lui donner de bon conseil, le seul bon conseil c'est ce que tu ressens en tant que joueur. Quand tu es joueur la dernière chose que tu peux te permettre quand tu finis ta carrière c'est de te dire "j'aurais du changer de club à ce moment" ou "j'aurais dû rester". Kevin est très mature et prendra tout en considération. Si Manchester City est bien suspendu, évidemment que ça aura une influence..."