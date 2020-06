Mahrez explique ses débuts compliqués à Manchester City

L'ailier algérien a concédé qu'il n'avait pas répondu aux attentes lors de sa première saison avec le champion d'Angleterre en titre.

Riyad Mahrez a admis avoir connu des difficultés lors de sa première saison à , admettant qu'il "n'a pas fait la différence aussi vite qu'ils pensaient que j'allais le faire". Mahrez est arrivé en provenance de contre une somme de 60 millions de livres sterling en juillet 2018 après une saga de longue haleine qui a commencé quand il a déposé une demande de transfert après des pensionnaires du King Power Stadium six mois plus tôt.

De grandes choses étaient attendues venant de la part d'un homme qui avait joué un rôle clé dans la course au titre et dans le titre de champion d' des Foxes en 2015-2016, mais il n'a pas pu effectuer une arrivée aussi tonitruante à Manchester City. Bien que Mahrez fasse partie d'une équipe qui a remporté un triplé national la saison dernière, il s'est retrouvé à être balloté entre le onze de départ de Pep Guardiola et le banc de touche étant au coeur d'une forte concurrence pour une place de titulaire.

Cependant, au lieu de se plaindre de son manque de temps de jeu régulier, l'international algérien a baissé la tête en pré-saison, a travaillé et a cherché à retrouver la forme qui lui a valu le titre de meilleur joueur de l'année en avec Leicester. Riyad Mahrez a joué un rôle beaucoup plus important pour Manchester City cette saison, et a justifié la confiance que Guardiola a placée en lui en marquant neuf buts et en délivrant 14 passes décisives en 37 sorties dans toutes les compétitions.

"Maintenant, la confiance est là"

Le joueur de 29 ans reconnaît qu'il n'a pas répondu aux attentes au cours de ses premiers mois à l'Etihad, mais dit qu'il a progressivement repris confiance après une période d'adaptation «difficile». "Je n'ai pas fait de différence aussi vite qu'ils pensaient que j'allais faire", a déclaré Mahrez à Sky Sports. "Donc, évidemment, ils n'ont pas le temps de me donner du temps parce que nous sommes 20 joueurs dans l'effectif, avec les meilleurs joueurs du monde".

"J'étais sur le banc et les autres joueurs étaient performants, donc j'ai eu du mal à revenir. Puis, plus à la fin de la saison, je suis revenu, j'ai bien joué et j'ai commencé cette saison différemment. Maintenant, quand il m'a fait joué, je jouais, donc la confiance est là", a ajouté l'Algérien. Riyad Mahrez et le reste de l'équipe de Manchester City ont repris l'entraînement de contact complet au début du mois avant le redémarrage de la Premier League le 17 juin.

La saison est interrompue depuis mars en raison de l'épidémie de coronavirus, qui a forcé les joueurs et le personnel des clubs à travers le pays à s'isoler, mais Mahrez insiste sur le fait que la pandémie a contribué à mettre sa carrière et sa vie personnelle en perspective : "Quand des choses comme ça se produisent, vous réalisez à quel point vous avez une belle vie. Vous devez aimer et apprécier ce que vous faites."