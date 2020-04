Rivaldo voit Coutinho se relancer à Chelsea

L’ancienne star barcelonaise, Rivaldo, estime qu’un transfert à Chelsea ferait le plus grand bien à Philippe Coutinho.

Philippe Coutinho est fortement pressenti pour quitter le Barça l’été prochain. Le club blaugrana ne compte guère sur lui et le Bayern, où il est prêté cette saison, n’a pas l’intention non plus de lever l’option dont il dispose le concernant.

L’international brésilien voit son nom circuler en en ce moment, avec un intérêt de la part de à son endroit. Les Blues sont en manque d’un milieu créatif, et ils disposent des ressources nécessaires pour s’attacher les services de l’ancien joueur de . Le Barça serait prêt à le laisser partir contre une somme de 90M€.

Coutinho à Chelsea ? L’idée plait bien à Rivaldo, l’ancienne star du Barça. Ce dernier le vainqueur de la Copa America comme étant de trop dans l’effectif des champions d’ et il pense qu’un transfert chez les Blues serait la meilleure solution pour qu’il puisse relancer sa carrière.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

« Après une saison et demie à Barcelone et une de plus au sans parvenir à avoir le même succès qu'à Liverpool, je pense que cette chance que Philippe Coutinho a maintenant de poursuivre sa carrière à Chelsea pourrait être une bonne option », a déclaré le Ballon d’Or 1999.

« Il passera dans un grand club et dans un pays et une compétition qu'il connait bien où il a eu ses meilleures années jusqu'à présent, donc si ce transfert se produit vraiment, je suis sûr qu'il aura de bonnes chances de voir les choses s'améliorer pour lui dans le avenir, après tout, il a déjà brillé en auparavant », a ajouté Rivaldo à propos de son compatriote.